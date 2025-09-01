機器狗巡檢道路惹爭議 李四川說緣由

台北市副市長李四川。（資料照）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府新建工程處委外維護、巡檢人行道的廠商，試辦使用中國公司宇樹生產的機器狗引發爭議。最早曝光「巡檢新夥伴」──智能機器狗的台北市副市長李四川說，機器狗不是台北市政府購買，是廠商在台灣向代理商購買，若要使用，會按照資安流程申請核准後，才可以使用。

李四川8月31日晚間在黃暐瀚網路節目下班瀚你聊專訪中說明，新工處推動路平，蒐集有關台北市人行道到底平不平的資訊，廠商以前是用人力背機器，傳送系統就用腳踏車在後面跟著走；新工處邀了中央工程會、基北北桃等工程單位進行研討會，研議可不可以有智慧的機器狗可以代替人力。

李四川強調，機器狗不是台北市政府購買而是廠商買的，目的只是要當載具，讓人不用背那麼重的機器，上面有關的傳輸系統都是台灣研發；據他了解，廠商是在國內的資訊展看到後去訂購，若是不能進到台灣來的商品，那就不能進口，但廠商是在台灣向代理商買的，不是從中國搬回來的。

李四川說，那天只是展示以狗當載體，可以節省很多人力，不用人揹著鏡頭，會有視角的障礙。在檢討會上拿出來測試，假設廠商確實要用來替代人力，北市府就會按照資安的系統，由台北市政府資訊局審查，沒有問題就報中央數位發展部，核准後就可以使用。

