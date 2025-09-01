鍾東錦再談統籌分配款盼制度化 財劃法實施縣市政府「哀哀叫」

再談統籌分配款鍾東錦盼制度化，財劃法實施縣市政府「哀哀叫」。（民眾提供）

2025/09/01 10:54

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦今天再談及新版財劃法與統籌分配款時表示，收到中央通知苗栗縣府增加約217億元，總額數量等於沒有增加，目前計畫型、競爭型補助案須另外爭取，增加不確定性、讓他覺得不是這麼好，施政最怕不確定性。鍾東錦強調，財劃法實施後每個縣市哀哀叫，應該制度化，比人治、誰說了算，他覺得「這樣反而不好」。

鍾東錦指出，讓地方更清楚自己的收入，用收入去規劃支出，把錢分配到更恰當之處，地方建設會做得更好，縣市政府去承擔建設責任，會更符合民意，因為各縣市長會更清楚各縣市事情的輕重緩急。他呼籲依制度行事，不管未來中央、地方首長誰執政皆有一定依循，是最好方法。

鍾東錦說，因後續的競爭型、計畫型補助不確定、也不知道什麼情形，「我想各縣市都慌了，不知道預算怎麼編」，希望中央可以更明確告知地方該怎麼做會更好。

鍾東錦說，苗栗縣為全國唯一財政受控管縣市，會衍生這樣問題縣府有不可推卸責任，但他說，監督單位包括議會、「尤其是中央的審計、主計單位難道沒有監督不周的責任嗎？」中央也應該想辦法幫助苗栗縣政府。苗栗縣歷經歷任縣長從開發園區、招商引資，如今已成為工商、觀光與農業並進縣市，稅收也增加非常多，盼中央給苗栗縣政府一定的鼓勵。

