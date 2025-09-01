為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    李四川參選新北市長宣布時機 借鏡朱立倫、侯友宜經驗

    台北市副市長李四川。（記者田裕華攝）

    台北市副市長李四川。（記者田裕華攝）

    2025/09/01 10:47

    〔記者何玉華／台北報導〕台北副市長李四川在8月中對參選新北市長鬆口「不會排斥、也會承擔」後，外界關切他何時會宣布參選？他在接受網路節目訪問時表示，過去朱立倫是在5月才離職準備參選、侯友宜則是在3月，主持人黃暐瀚笑稱「那就抓4月」宣布參選，李四川笑而不答，但也表示，家人強力不贊成他選舉，若要參選，一定要說服家人。

    李四川8月31日晚間接受黃暐瀚網路節目「下班瀚你聊」專訪，被問到大約何時會正式宣布參選時，李四川說，到明年選舉還有一年多，黨內幾位被點名的都比他年輕，也都相當優秀，還有時間可以好好努力，不能只用一兩次的民調就確定誰最高，如果經過努力後，民調比他強，就讓其他人去承擔。

    李四川說，如果明年要選舉，也沒有必要很早就要去跑攤，他舉朱立倫當時選新北市長，是到5月才離開行政院副院長職務；侯友宜選新北市則大約是3月多才離開新北市政府去準備；且這裡面的變數還很多，包括黨主席的選舉、藍白合的部分，變數都相當多，「如果真的要我承擔，我會在最恰當的時間，該做什麼樣的事就做什麼樣的事」。

    主持人黃暐瀚笑說「3到5月喔！」那就抓個4月，李四川笑而不答。他表示，家人強力不贊成他選舉，若要參選，一定要說服家人。

