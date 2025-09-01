為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國民黨主席選舉將推代理人？ 朱立倫：希望眾望所歸的人能來領導

    朱立倫表示，希望2028大家團結一致，在國民黨眾望所歸的人選帶領之下，最後能夠重返執政，這是最重要的目標。（記者田裕華攝）

    朱立倫表示，希望2028大家團結一致，在國民黨眾望所歸的人選帶領之下，最後能夠重返執政，這是最重要的目標。（記者田裕華攝）

    2025/09/01 10:44

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席選舉將於10月18日投票，媒體今日詢問黨主席朱立倫，基層盼他能回心轉意，是否有意推代理人？對此，朱立倫表示，希望2028大家團結一致，在國民黨眾望所歸的人選帶領之下，最後能夠重返執政，這是最重要的目標。距領表登記的時間還有兩個禮拜，大家持續的努力，希望眾望所歸的人能來領導國民黨。

    朱立倫表示，好不容易經過726、823，全黨團結一致，現在士氣大振，2026的挑戰在14個月之後即將來臨，接下來是2028，對於國民黨重返執政，這是非常關鍵的時刻，他一再呼籲全黨要團結一致，對於眾望所歸的人選，要全力支持，也希望2028大家團結一致，在國民黨眾望所歸的人選帶領之下，最後能夠重返執政，這是最重要的目標，也是他一再努力的，距領表登記的時間還有兩個禮拜，大家持續的努力，希望眾望所歸的人能來領導國民黨。

    媒體詢問，國民黨團總召傅崐萁將於明年1月卸任，是否修法讓他得以連任？對此，朱立倫說，「從來沒聽過，沒有討論過，也沒有人提過。」

    國民黨中常會8月27日通過將黨主席選舉領表、登記時間順延兩週，領表時間為9月15日至19日，檯面上已有7位人選表態競逐，包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林等人。

