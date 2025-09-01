今接任行政院秘書長 張惇涵：扮好「控球後衛」角色

行政院舉行秘書長交接典禮，由副院長鄭麗君監交。（記者塗建榮攝）

2025/09/01 10:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕內閣改組調整隊形今天上路，行政院舉行秘書長交接典禮，由副院長鄭麗君監交。新任的秘書長張惇涵致詞以籃球戰術作比喻，強調他會做好秘書長「控球後衛」的角色，貫徹行政院長卓榮泰「總教練」的戰略目標，不僅會讓區域聯防迅速補位，也會讓轉換快攻推進有序，無論是擋切或傳切，都會把球快速精準傳向團隊得分有利的位置；他強調，「只有台灣的勝利，才是真正的勝利。我們是一個團隊、一個目標，為同一個台灣努力。」

張惇涵說，總統賴清與卓揆交付給他三個任務，分別是解決人民的問題、推動人民有感的施政，以及加強溝通、加速執行。他雖還沒有上任，但已經上工，趁着週末也一一打電話給內閣團隊的各部會首長，請大家提出5項急需解決的問題、5項即將推動政策、5項施政亮點，未來希望各部會首長能站在第一線做政策論述，直接和社會面對面溝通。

對於最近與地方的統籌分配款的議題，張惇涵強調，他出生基層，來自地方，深刻知道每一筆錢都有關地方建設、人民福祉。賴總統已強調，期盼朝野能夠對話、共尋調整國家財政體制之道。卓揆最近也多次公開表示，希望能夠召集縣市首長共商中央地方的合作，「我們不需要隔空對話，可以面對面真誠對話，群策群力、共尋解方」。

轉任經濟部長的龔明鑫則表示，他從2019年的1月接國發會主委兼政委至今已6年多了，「比小學6年還要更久，今天畢業了，有點感傷」。而今年行政院院本部預算被大幅刪減，有些部門被砍到見骨，且還欠台電電費，好在追加預算有回補一些。秘書長要做跨部會與法案協調，與正副院長交辦事項，相信張惇涵這次再回到行政院，會進化成2.0。

卓揆今天也以「神秘嘉賓」現身交接典禮的會場，並謝謝即將轉任經濟部長的龔明鑫，也致贈「經濟優先、任重道遠」神秘小禮物，最後還親送龔明鑫上座車，離開行政院，前往經濟部交接。

行政院秘書長龔明鑫（右）轉任經濟部長，行政院1日舉辦新卸任交接典禮，神秘嘉賓行政院長卓榮泰（左）獻上祝福，期許任重道遠、經濟優先。（記者塗建榮攝）

