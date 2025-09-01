陸委會明年預算破10億 無人駐港首長官舍僅編1000元

陸委會115年度預算編列10億4546萬餘元，其中，港澳業務預算1億3400萬元，並編列香港、澳門辦公館舍及停車場租金共3794萬餘元，港、澳首長官舍租金預算方面，僅各編列1000元。（資料照）

2025/09/01 10:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會115年度預算編列10億4546萬餘元，其中，港澳業務預算1億3400萬元，並編列香港、澳門辦公館舍及停車場租金共3794萬餘元，港、澳首長官舍租金預算方面，僅各編列1000元。

中國要求台灣駐香港辦事處官員須「一中承諾書」，陸委會公務員拒簽後，2021年7月被迫全員返台，近年已無官員駐港。陸委會明年度香港官舍租金預算僅象徵性編列1000元，較上年度編列數大減310萬元。

請繼續往下閱讀...

據了解，陸委會2021、2022年均編列530萬元預算租香港首長宿舍，遭外界質疑無公務員派駐。2025年租金預算降至310萬元，2026年預算首度只編列1000元；澳門部分，澳門首長官舍去年租金編列234萬元，今年也大減只編列1000元

根據預算書，明年度駐澳門辦事處年租金790萬4000元，澳門首長宿舍租金編列1000元。中華民國在當地唯一國產「澳門國父紀念館」，明年養護費用編列734萬元，則較去年養護費190萬元增加544萬元。

陸委會在預算書中說明，港澳蒙藏業務計畫內容，將持續密注港澳情勢發展，適時採取相關應處作為，完善交流規範及管理機制，確保國家安全及民眾福祉。並維持駐港機構運作，務實推動台灣與港澳健康有序交流，關懷服務在台港澳人士，妥處人道援助事宜。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法