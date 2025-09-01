為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    關注外送員及兒托專法 洪孟楷：每個委員關心議題不盡相同

    國民黨立委洪孟楷。（資料照）

    國民黨立委洪孟楷。（資料照）

    2025/09/01 10:16

    〔記者謝君臨／台北報導〕今天是立法院第11屆第4會期立委報到日。針對國民黨團新會期擬推軍公教年金改革，以及被稱為「李四川條款」的地方制度法等修法，國民黨立委洪孟楷表示，「這倒沒有聽說。」他自己是特別關注外送員專法及兒托專法，每個委員可能關心的議題不完全相同，後續經黨團彙整，會列出本會期優先法案。

    洪孟楷指出，每一個國民黨團的優先法案相信都會如同往例，在新會期開會前，由政策實務研討會和黨中央、黨團討論，屆時黨團也會整理出優先法案，現在各委員辦公室也在做提案和彙整。

    洪孟楷說，他自己心目中的優先法案有兩個，必須要好好督促，一是他長期關心的外送員專法，以及兒童托育服務法。每個委員可能關心的議題不完全相同，後續將由黨團彙整，列出本會期優先法案。

    洪孟楷強調，這個會期是所謂的預算會期，該把關、監督的預算不能少，但希望能推動的修法會持續推動，個別委員會全力以赴，為所有鄉親、關心修法的民眾掌握進度。

    對於民眾黨團擬將「公投綁大選」列為優先法案。洪孟楷表示，目前還沒有看到他們的版本。他認為，所有修法都一樣，現在講名稱相對較籠統，有版本出來，只要經過一讀會到委員會都可以充分溝通討論。前幾個會期，有很多議題是民進黨不願溝通，在朝野協商時用冗長發言。

    不過，洪孟楷也提及，民進黨團總召柯建銘（在延會最後一週）能夠針對議題、預算實質討論，也可以非常清楚表達立場，相信有參與協商的幹部都可以看到，這應該是一個好的開始。

    洪孟楷強調，未來第四會期開始，所有預算、法案行政部門要拿出版本，和各委員的版本可以在委員會充分溝通討論，若無法達成共識，希望在朝野協商時，各黨團要拿出誠意、底線，好好開誠布公的討論，這才是國人真正想要看到的立法院運作。

