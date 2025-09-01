羅智強：若當選國民黨主席 國會就是戰鬥中央

國民黨立委羅智強（左）接受《POP撞新聞》黃暐瀚（右）專訪。（圖由POP撞新聞》提供）

2025/09/01 10:12

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委羅智強已宣布參選下屆國民黨主席，立法院本會期也擔任國民黨團書記長，他今天受訪表示，他當主席，「黨中央就在立法院，國會就是戰鬥中央」，黨中央與國會無縫接軌、無縫溝通，才能最快整合戰力、最直接回應人民、最有效對抗惡罷和濫權。

羅智強表示，新任黨主席必須能夠帶領國民黨立委們衝鋒陷陣。而他和國民黨立委們併肩作戰、戰勝惡罷，已經建立了堅不可摧的革命情感，這是他參選黨主席一個非常重要的優勢。另外，他也有很深的國政、黨務、選舉歷練，在社群時代也有一定的聲量，他要把這股戰鬥精神，帶進黨中央。

羅智強今日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時也闡明前述他的參選宣示，主持人黃暐瀚詢問，若當選黨主席，在立法院是「主席」大還是「總召」大？羅智強說，這個問題基本上不存在，立法院副院長江啟臣以前也當過主席，那時候總召是曾銘宗，關鍵還是在默契，面對大惡罷時因為共同作戰，他與黨團幹部培養出很好的默契及相處模式，這個問題在別的情境下也許會有困擾，不過對他而言會困擾是比較低的。

羅智強指出，他絕對不會對任何參選同志口出惡言，不批評其他參選人，而任何參選人也不能打著「反朱」的旗幟參選，黨主席朱立倫在大惡罷這場仗完封民進黨，不只有苦勞還有功勞，希望是百分之百的君子之爭，而且這一任主席的核心是任務型，不會是2028總統參選人，那何必把力氣放在相爭，最後誰勝選，他就支持誰。

羅智強提到，他打算推動修憲案，解決少數總統的困境，修成絕對多數決，也就是二輪投票，目前還在研議中，大家可以看到賴總統40％的問題，不只解決少數總統的困境，也解決藍白合會遇到的問題。

羅智強說，第一輪就是各擅所長；主持人接話，第二輪再由前兩名進行投票？羅智強說，對，一定有過半總統，不過民進黨一定會反對，此案不一定會過，制度上是長遠要努力的目標。他坦言該制度成本高，要多花10億元，不過可以化解未來4年的亂局很值得。

羅智強表示，如果修憲這條路因為民進黨反對走不通，那就是透過信任來協商，藍白合過去失敗的因素是信任問題，現在氛圍已經不同，只要有足夠的互信，大家研商出都能接受的制度，是非常有機會2028藍白合作，實現政黨輪替。

