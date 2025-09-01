為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    蔣萬安「爭錢」 李四川：一般補助款改申請制造成地方困擾

    台北市副市長李四川說，中央給地方的統籌分配款多了，但中央也砍了一般補助款跟計劃性補助款。（資料照）

    台北市副市長李四川說，中央給地方的統籌分配款多了，但中央也砍了一般補助款跟計劃性補助款。（資料照）

    2025/09/01 10:06

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安連日來大動作向中央「爭錢」，台北市副市長李四川說，中央給地方的統籌分配款多了，但中央也砍了一般補助款跟計劃性補助款，地方拿到的錢還是跟以前一模一樣，何況一般補助款未來要改成申請制，地方政府能拿到多少錢變成不確定，會造成地方政府編預算時很大的困擾，希望中央能好好思考一下是否要用申請制的方法。

    蔣萬安近日質疑中央擴大解釋一般性補助款「總額不變」，卻自115年度起，不再全額補助各縣市公私立學校電費，外界也有質疑北市府在新版財政收支劃分法將多分到400多億元的統籌分配款，應該自己負擔經費。

    李四川在網路節目受訪說明，中央給地方政府有3筆錢，一筆是財劃法的統籌分配款，一筆是一般補助款包括執行社會福利政策等，另外一種是計畫型補助款，如捷運建設之類。現在統籌分配款多了，中央把一般跟計畫性的補助款砍掉、歸零了，結果給地方的錢還是跟以前一模一樣。

    李四川說，中央取消電費優惠的補助，其實地方要多負擔的不只學校的電費，還包括路燈、污水處理廠的電費，都多了好幾億；因此，蔣萬安才會認為說，統籌分配款多了，一般跟計畫型補助還是要一樣，才叫做增加。

    李四川還提到，中央要把一般補助款改成申請制，過去是中央會直接說補助多少，確定後地方就知道要編多少錢；現在改成申請制，變成金額不確定，會造成地方政府編列預算時很大的困擾，中央有必要好好思考一下是否要用申請制的方式?

    熱門推播