藍擬推軍公教年改修法 陳冠廷：相信國民黨年輕世代會深思

2025/09/01 09:53

〔記者謝君臨／台北報導〕今天是立法院第11屆第4會期立委報到日。針對國民黨團優先法案擬推軍公教年金改革等議案，民進黨立委陳冠廷認為，軍公教年改過去這幾年來已付出很大的社會資源和成本，已修改成一套基本上大家可接受的狀況，國民黨會否進行修正，相信他們一些年輕未來世代的委員們會深思，想出對國家最好的解答。

陳冠廷認為，在軍公教年改部分，可能會比較有爭議性，會有較多言詞交鋒；而公投綁大選，過去在北市長選舉時和公投綁在一起，導致以較不有序的方式進行投開票，這部分未來朝野在協商時都可以檢討。

至於新版財政收支劃分法的影響，陳冠廷表示，這次修法，地方、中央的事權和金額上的分配，可以看到這幾個月以來，中央、地方都有不同聲音，在統籌分配部分，當初在立法院最後修法其實是有點倉促，新的會期開始，希望朝野兩黨坐下來就不同意見、問題好好談一談。

