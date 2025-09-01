離島保障變懲罰？新版財劃法連江縣「不增反減」 張育萌批：藍營國小數學重修

立法院3月12日就財劃法覆議案召開全院委員會，會後召開院會就覆議察進行投票表決。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕立法院去年底在藍白聯手下強推「財政收支劃分法」（財劃法）修法，號稱要「保障離島」，卻傳出公式設計出包，導致連江縣明年度統籌分配稅款反而少於修法前，115年度連江縣僅能分得7.13億元，竟少於修法前的7.23億元，瞬間引發地方不滿。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直批，國民黨修法時數學算錯，離島保障條文設計有誤，把「分子用離島，分母卻寫全國」，導致計算基準扭曲。他直言這樣的公式根本不是離島保障，而是懲罰。

張育萌今（1）日在臉書發文表示，國民黨數學太爛，「財劃法」三讀版本根本修錯，現在才發現連江縣分配款不增反減，連江縣立委陳雪生暴怒，但已經來不及了。去年12月底，藍白聯手修「財政收支劃分法」，要從中央挖走3753億元給各縣市政府，熬夜審到11點多，在國民黨的人數優勢下三讀通過。因為離島多數立委都是國民黨籍，提出「離島保障」，意旨將本島和離島分別先框出個別的錢，再內部分配。

張育萌補充，就是先把中央分配款的90.5%框下來，給本島19縣市分；另外把中央分配款的2.5%，單獨給澎湖、金門、馬祖等三縣市分配。至於怎麼分，就讓澎湖、金門、馬祖三個縣市比賽，再依人口、所得與面積比例分配，以及縣府的罰鍰、規費收入等當指標。

張育萌續指，若用「離島保障」修法，修法前試算，馬祖可望從7億元暴增至33億元，但如今因國民黨數學太爛、弄巧成拙，在硬修「財劃法」時為了輾壓過關，趕在最後一刻，三讀前，才用再修正動議把「離島保障」（第16-1條）的條文寫出來，「結果，不寫還好，我看到國民黨寫出來的條文，認為他們應該要集體回小學向數學老師懺悔。」

張育萌提到，如果要離島自己互比，當然分子、分母都要放離島。譬如說，如果題目是「金門的人口佔所有離島人口的比例」，大概所有小學三年級的學生都知道，分子放「金門縣人口」，分母放「離島總人口」；照這個邏輯，土地面積當然也一樣，要算「馬祖的土地面積佔所有離島的百分比」，答案是「馬祖土地面積÷離島總土地面積」。偏偏國民黨腦迴路就跟大家不一樣，國民黨團在修正條文裡，分子放離島縣市，分母卻寫成「全國」。

張育萌強調，這將導致計算分配款時，金門的計算指標會是「金門人口÷全國人口」，馬祖會被迫用「馬祖土地面積÷全國土地面積」，「我的老天爺呀，這是哪門子的離島保障？國民黨團的修法對離島根本是整人大作戰，修比不修還慘」。

張育萌直言，國民黨像失控一樣，超速三讀「財劃法」，完全沒發現自己計算錯誤。今年2月，財政部發現離島拿的錢將越修越少，行政院向立法院提出覆議， 清楚地說「你們根本算錯了，分子用離島，分母就要用離島！」然而，國民黨仍堅持油門全踩，今年3月，「財劃法」一字不改並無視財政部警告，堅定否決覆議，藍營甚至喜孜孜地宣傳自己「突破中央霸權」、「替地方討公道」。

張育萌形容，這場鬧劇變成黑色喜劇，8月28日，連江縣長王忠銘突然發現，按照新版「財劃法」，明年連江縣拿的錢只剩7.13億，比修法前拿的7.23億還少。王忠銘發現「不增反減」後動怒，立刻打給馬祖立委陳雪生，抱怨這根本就不公平，「陳雪生也怒，啊是在怒什麼？這就是你自己修的法啊。」

張育萌說，事實上，馬祖縣府每年大概只能生出3億多元，今年透過從中央拿7億多分配款，勉強度日。縣府原本想說，國民黨團原本說，修法後可以多拿33億元，再加上計畫型補助款，當然是喜上加喜。結果，中央政府以後沒錢了，計畫型補助幾乎喊停，現在又因為國民黨自己耍笨，馬祖的分配款拿得比本來還少，縣府說「將無多餘經費推動縣政」，還說以後可能要舉債了。

張育萌坦言，他完全可以想像馬祖的無奈：立法院一堆豬隊友，原本說要挖錢給我，結果把我的縣庫掏空，完全欲哭無淚。更不用說，其實照國民黨團修的新版「財劃法」，因為分子、分母不符，比例的加總不會是1，最後就會導致「中央的錢被挖出來，但分不完還有剩」。剩下的錢依法又是地方的，只是沒有縣市分到，中央也不能用。

張育萌感嘆，實在不敢相信這種低級搞笑片的劇情，在國會上演，自己喊的「離島保障」，結果竟然變成「離島懲罰」。國家被搞成這樣，實在是大不幸，他還笑說，建議立法院開數學補習班，讓國民黨的立委有地方可以集體重修國小數學。

