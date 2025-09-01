為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    高市議員第三選區民進黨須初選 前高市府機要蔣宛庭投入選戰

    前高市府民政局機要蔣宛庭，今宣布投入高市議員第三選區民進黨黨內初選。（蔣宛庭提供）

    2025/09/01 09:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕曾在高雄市政府擔任機要的蔣宛庭，今宣布投入2026高市議員第三選區（岡山等6區）民進黨黨內初選，民進黨在該區過往多提名3席，加上蔣宛庭已有4人競逐，若無意外將舉辦黨內初選。

    蔣宛庭今年40歲，曾擔任前市議員陳政聞辦公室主任，後加入陳其邁團隊，於高市海洋局與民政局擔任機要，前後12年公共服務資歷，對地方事務頗熟悉。

    蔣宛庭表示，決定參選市議員是為了更有力量的為地方爭取資源，未來將著重爭取社福資源，減輕三明治世代的育兒及長照壓力，打造跨世代宜居的美好環境、延續高雄光榮；她也提到決定參選前曾向市長陳其邁報告，市長給予尊重與鼓勵，並批准辭呈。

    高市議員第三選區（岡山等6區）有5席議員，目前國民黨3席、民進黨2席，民進黨除了黃秋媖、林志誠兩位現任議員爭取連任，還有立委邱志偉執行長蔡秉璁及蔣宛庭表態競逐。

    民進黨高市黨部主委黃文益指出，民進黨前幾屆在該區均提名3席，目前尚未聽聞地方對席次有何想法，若無意外，應該仍是提名3席。

    立委邱志偉服務處執行長蔡秉璁是首位表態投入高市議員第三選區民進黨黨內初選的新人。（翻攝蔡秉璁臉書）

