談藍營優先法案 林沛祥：待黨團大會決定未來走向

今天是立法院第11屆第4會期立委報告日，由民進黨立委郭國文（右二）拔得頭籌，國民黨立委林沛祥（左二）次之。（記者方賓照攝）

2025/09/01 09:12

〔記者謝君臨／台北報導〕今天是立法院第11屆第4會期立委報到日，由民進黨立委郭國文拔得頭籌，國民黨立委林沛祥次之。對於國民黨團的優先法案，林沛祥表示，不管是公投綁大選、一般性補助款、地方制度法等，目前還沒有開黨團大會決定未來走向，等到開會之後黨團凝聚共識，和友黨協調之後，再向國人報告比較妥當。

林沛祥指出，自己連續第三個會期都是第二名，主要是基隆早上6點多就開始塞車，很讓人困擾，所以就早點來。他說，這個會期還是留在教育及文化委員會，同時也擔任黨團首席副書記長，協助總召、書記長和黨團盡快凝聚共識、未來和友黨協調，共同提出對我國民生有利的法案改善現況。

對於優先法案，林沛祥說，目前已經有不少好朋友在提說，或許國民黨團有一些優先法案，不管是公投綁大選、一般性補助款等，但他認為目前還沒有開黨團大會決定未來走向，所以在沒有正式草案、版本出來之前，現在就決定那些是優先法案，會比較倉促、武斷一點，一切等到黨團大會開了之後，立院兄弟姐妹凝聚共識，等版本出來和友黨協調，再向國人報告會比較妥當一點。

媒體詢問被稱為「李四川條款」的地制法修法是否列為優先法案，林沛祥坦言，其實目前他並不是很清楚，一切等黨團大會充分討論，假設真的要修任何法案，版本整合是重中之重，將相關需求在版本中好好列出來，再和友黨之間的版本做協調，這才是重要的地方。「我誠惶誠恐，盡心而為。」

