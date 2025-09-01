立院新會期報到搶頭香 郭國文：執政黨要比在野黨認真

今天是立法院第11屆第4會期立委報告日，由民進黨立委郭國文拔得頭籌，國民黨立委林沛祥次之。（記者方賓照攝）

2025/09/01 08:57

〔記者謝君臨／台北報導〕今天是立法院第11屆第4會期立委報到日，由民進黨立委郭國文拔得頭籌，國民黨立委林沛祥次之。郭表示，民進黨雖然是執政黨，但在立院卻是在野，因此秉持著在野的精神，面對整個執政的困境，作為執政黨，必須要比在野黨認真。

郭國文表示，今天搶到頭香有點意外，他就是按照平常參加委員會的時間來立法院，並沒有特別提早，但這也象徵民進黨目前雖然是執政黨，但在立法院卻是在野，因此要秉持在野的精神，面對現在整個執政的困境。他也強調，作為執政黨要比在野黨認真，所以今天也是用搶頭香的心情來報到。

對於是否擔任黨團幹部，郭國文指出，之前已在黨團擔任過四個會期的幹部，包括書記長、副幹事長等職位，黨團運作非常重要也很關鍵。這次他沒有參與的主要原因，是因為兼任地方黨部主委，不過仍以立委時間為主，不要過度排擠，在時間配置上有所考量。

對於在野黨提出的「民生法案」被質疑高度政治。郭國文說，是不是民生法案，相信不論是媒體、社會、民眾內心都會有一把尺，之前國民黨立委翁曉玲提的法案看似民生，卻是典型政治，反對綠能、把綠能污名化、破壞儲能等，民生議題夾帶政治思維其實都會被看破的。

