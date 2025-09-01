為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    譴責黃國昌「勒警」？ 蔣萬安發開學禮物 面對追問不回應

    今為開學日也是記者節，蔣萬安至士林區蘭雅國小門口發放「鮮奶週報」文具袋給小學生。（記者董冠怡攝）

    今為開學日也是記者節，蔣萬安至士林區蘭雅國小門口發放「鮮奶週報」文具袋給小學生。（記者董冠怡攝）

    2025/09/01 08:51

    〔記者董冠怡／台北報導〕民眾黨前天在台北市辦「走讀」活動卻走調，黨主席黃國昌被目擊「勒脖」警察，還有多人攀爬、撲上警察頭上「人體衝浪」嬉鬧，共8名員警受傷。今天是中小學開學日，市長蔣萬安至士林區蘭雅國小門口發放「鮮奶週報」文具袋給小學生，面對媒體追問是否會譴責走讀活動風波均未回應。

    根據市府發布的採訪通知，表定蔣萬安在校門口歡迎學童開學，以及發送筆袋作為小禮物，但不受訪，大批媒體仍到場拍攝堵訪，為了避免影響小朋友安全，後續入校致詞、說故事流程未對外開放。

    市警局昨天說，對黃國昌等人涉嫌「非法集會」、「對員警勒頸、推擠，造成員警受傷」及「破壞阻材」等違反集會遊行法及妨害公務行為，勿枉勿縱，將依相關事證依法移請台北地檢署偵辦。

    事發至今，蔣萬安曾於前天回應，有致電警察局長關心受傷警察及現場民眾中暑狀況，天氣非常炎熱，要體恤辛苦警察同仁執勤辛勞，並注意自己的安全。然而，多名議員不滿蔣未捍衛堅守崗位、辛苦執勤的員警，怒斥連震怒都懶。

