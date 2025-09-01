盧秀燕最常去的小七 晚上到訪「洋芋片習慣從後面拿」

台中市長盧秀燕曾在這間小七挑選洋芋片。（記者黃旭磊攝）

2025/09/01 07:40

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕在高鐵、勘災上粉底液及防曬噴霧等側拍畫面，屢屢引起注目，有民眾向本報表示，盧秀燕經常在晚上造訪大墩路一家小七（7-11），還習慣「拿貨架最後面1盒洋芋片」，本報趕往店家，證實「市長經常晚上造訪」，跟一般市民一樣，什麼東西都買。對此，台中市府並未多做說明。

這家小七位於西屯區大墩19街口，網友曾在脆（Threads）張貼影片，畫面中，盧秀燕在店內親切與曉明女中學生打招呼，還招手說來來來，看起來是要請客，女學生看到招手開心到跳起來，而盧秀燕隨後走到洋芋片貨架，精挑細選數秒後，從後方挑出最裡面1瓶「北海道薯條」洋芋片，價格不到50元。

本報記者趕往店家，相關人士透露，盧秀燕很常下班去這間7-11，由於距離台中市政府步行僅12分鐘，大部分遇到都是晚上遇到，沒有特別注意市長買什麼，市長很親民會打招呼，跟一般市民一樣什麼東西都買。

有民眾質疑「為什麼拿商品要拿最裡面的」，某家超商店員透露，因為效期較近的會排在最外面，盧秀燕很內行，裡面通常是剛進貨的，還有民眾說，盧秀燕以前還是立委時，是一個非常非常低調的人，曾遇過到寶雅、超商買東西，她話很少買完就離開。

也有民眾提醒，記得盧秀燕很愛喝可樂，又拿洋芋片要注意身體啊，更多人關心」「普發現金」議題，怒批道不快發錢還在逛超商zzz，可以問問她6萬普發什麼時候發嗎，也有人說，「幫我小聲問她一下…我的4萬呢？」

台中市長盧秀燕挑洋芋片習慣拿貨架最後1盒。（記者黃旭磊攝）

