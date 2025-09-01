為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    盧秀燕最常去的小七 晚上到訪「洋芋片習慣從後面拿」

    台中市長盧秀燕曾在這間小七挑選洋芋片。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕曾在這間小七挑選洋芋片。（記者黃旭磊攝）

    2025/09/01 07:40

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕在高鐵、勘災上粉底液及防曬噴霧等側拍畫面，屢屢引起注目，有民眾向本報表示，盧秀燕經常在晚上造訪大墩路一家小七（7-11），還習慣「拿貨架最後面1盒洋芋片」，本報趕往店家，證實「市長經常晚上造訪」，跟一般市民一樣，什麼東西都買。對此，台中市府並未多做說明。

    這家小七位於西屯區大墩19街口，網友曾在脆（Threads）張貼影片，畫面中，盧秀燕在店內親切與曉明女中學生打招呼，還招手說來來來，看起來是要請客，女學生看到招手開心到跳起來，而盧秀燕隨後走到洋芋片貨架，精挑細選數秒後，從後方挑出最裡面1瓶「北海道薯條」洋芋片，價格不到50元。

    本報記者趕往店家，相關人士透露，盧秀燕很常下班去這間7-11，由於距離台中市政府步行僅12分鐘，大部分遇到都是晚上遇到，沒有特別注意市長買什麼，市長很親民會打招呼，跟一般市民一樣什麼東西都買。

    有民眾質疑「為什麼拿商品要拿最裡面的」，某家超商店員透露，因為效期較近的會排在最外面，盧秀燕很內行，裡面通常是剛進貨的，還有民眾說，盧秀燕以前還是立委時，是一個非常非常低調的人，曾遇過到寶雅、超商買東西，她話很少買完就離開。

    也有民眾提醒，記得盧秀燕很愛喝可樂，又拿洋芋片要注意身體啊，更多人關心」「普發現金」議題，怒批道不快發錢還在逛超商zzz，可以問問她6萬普發什麼時候發嗎，也有人說，「幫我小聲問她一下…我的4萬呢？」

    台中市長盧秀燕挑洋芋片習慣拿貨架最後1盒。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕挑洋芋片習慣拿貨架最後1盒。（記者黃旭磊攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播