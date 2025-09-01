關務署花1億設AI系統緝毒 審計部：皆由人工判讀查獲

關務署花1億多元設置AI系統緝毒，審計部檢討效能有限。（取自審計部總決算審核結果查詢平台）

〔記者洪定宏／高雄報導〕關務署為強化毒品查緝效能，應用影像辨識技術自動判讀X光影像，2021年花1億多元建置人工智慧輔助緝私系統，審計部發現2023年9月至2024年9月，雖然實際緝獲毒品342件，但其中僅124件由AI 系統警示異常，且都是人工判讀查獲，並非因AI系統警示查獲，要求關務署檢討改善。

審計部公布去年總決算審核結果指出，關務署人工智慧輔助緝私系統可辨識毒品藏匿樣態不足，影響AI系統準確性，2023年9月至2024年9月針對行李、快遞、郵包影像合計判讀4256萬餘件，經警示疑似藏匿毒品者522萬餘件，整體警示率僅12.26%，其中行李最低，警示率只有7.79%。

最誇張的是，同期間實際緝獲毒品342件，僅124件（36.26％）由AI 系統警示異常，但全部都是由人工判讀查獲，並非依據AI系統警示而查獲，顯示AI系統提升查緝毒品效能有限，另因系統誤判率高、警示頻繁，影響通關作業，導致多數海關人員關閉警示功能，要求關務署檢討改善。

關務署回覆指出，將建立緝獲案例即時影像蒐集機制，並申請毒品樣品模擬藏匿方式及運用AI生成模擬影像，逐年新增可辨識毒品藏匿樣態。

