民眾黨走讀傷8警》內政部蒐證要辦了！黃國昌嗆：賴皇放馬過來

民眾黨昨舉行走讀，黨主席黃國昌疑似勒住員警脖子。（圖擷取自民眾之聲YouTube）

2025/08/31 23:59

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌昨率小草支持者在愛國西路、中山南路口發起「公民走讀」活動，由於集會未合法申請，警方發生衝突，導致8名員警受傷，甚至一度昏迷送醫。內政部今晚說，涉妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送台北地檢署偵辦；對此，黃國昌則怒嗆總統「賴皇放馬過來、矢言推翻暴政！」

內政部晚間說明，0830專案勤務中，台北市警察局及保一總隊共8名同仁遭群眾強烈推擠或因身體不適受傷，甚至一度昏迷送醫。相關脫序行為，已由北市警局蒐證完畢，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送台北地檢署偵辦。

內政部也強調，後續網路上流傳透過AI變造員警表情的錯假訊息，已嚴重誤導社會視聽，警政署將依法另案偵辦，追究偽造影像及散佈者之法律責任。

黃國昌則在臉書以「萊爾校長如何走向獨裁之路」為題發文批評，民進黨在野時主張廢除集遊惡法、把街頭還給人民；掌權後，嚴辦走讀活動、大規模封鎖道路。他強調，「賴皇放馬過來、矢言推翻暴政。」

