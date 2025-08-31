綠委伍麗華PO掛點滴照 上千則留言打氣

2025/08/31 23:54

立委伍麗華在臉書po出在醫院打點滴的照片。（取自立委伍麗華臉書）

立委伍麗華跑起行程如拼命三郎。圖為她8月深入三地門鄉大社原鄉勘災畫面。（伍麗華服務處提供）

民進黨山原立委伍麗華。（資料照，伍麗華提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自屏東縣的山地原住民立委伍麗華，選區遍及全國部落，跑起行程就像拼命三郎，總是想著「我若能多跑幾個，我的助理就可以少跑幾個」，但累過頭了，鐵打的身體也受不了，今（31）日晚她po出躺在醫院掛點滴的照片，表示「要用2天好好休息，這是我擔任立委2038天，第一次想休息」，臉書湧入上千則留言為她打氣。

伍麗華在臉書寫到，今天必需提早休息嘍，已經沒有腳力在「外面」參與任何活動。上週五，腰部感到疼痛，歷經忙碌的六日，移轉到右大腿痠痠麻麻；再過幾天，小腿也痠麻了。星期三晚上睡覺身體發冷，開始發燒，驚覺不對勁，於是看病拿藥。星期四早上起來，疼痛轉移到腹部，頭也劇烈疼痛；星期五上移到胸腔影響呼吸，同時發現右大腿出現紅腫塊，再度看病拿藥。

伍麗華說，「很多行程我必須分擔。因為若能多跑幾個，助理就可以少跑幾個」，14位公費助理，扣掉台北國會助理不跑行程，服務處助理每個都鐵打的，又要做選服，又要做會勘，又要跑活動，大家分攤不完，只好落到地方志工特助身上，這是內心最大的壓力。

伍麗華說，儘管身體已經難堪，昨星期六一早，仍先到台東安朔，再經過屏東的行程，往高雄多納跟姨媽祝賀90大壽，又回到屏東參與幾個部落的收穫祭。晚上11點，先生帶她到醫院看急診，掛完點滴，凌晨2點回到家。她把鬧鈴設定4點半，因一早要去搭05: 50新左營往桃園的高鐵。

伍麗華今天仍然跑了多場行程，在表妹的結婚喜宴婚宴上，已經開始有人問她是不是不舒服，看出她的步履蹣跚以及面容的勉強。

伍麗華說，從小讀書到長大工作，自己算是健康寶寶，即便感冒，從來沒放過病假，但這回實在是因為自己沒辦法走路了，雖然精神尚佳，但是行走已經急速惡化難耐。必須暫時休止腳步，用休息增加免疫力，用醫療遏制病毒繼續入侵。她也相信「大家一定會為我願意休息感到高興」。

