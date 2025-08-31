為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美國羅德島州台灣日 州長與政要體驗台灣文化

    美國羅德島州州長麥基（Dan McKee，右）與駐波士頓辦事處長廖朝宏，共同出席當地龍舟賽暨台灣日活動。（駐波士頓辦事處提供，中央社）

    美國羅德島州州長麥基（Dan McKee，右）與駐波士頓辦事處長廖朝宏，共同出席當地龍舟賽暨台灣日活動。（駐波士頓辦事處提供，中央社）

    2025/08/31 22:05

    〔中央社〕美國羅德島州30日舉行龍舟賽暨台灣日活動，州長麥基與副州長馬多士等多位當地政要出席，他們與3000多名當地民眾及台僑共同體驗熱鬧的台式慶典。

    駐波士頓辦事處及羅德島州黑石谷旅遊局合辦的龍舟賽暨台灣日活動，30日於包塔克特河（Pawtucket River）畔登場，羅州州長麥基（Dan McKee）、聯邦眾議員艾莫（Gabe Amo）、副州長馬多士（Sabina Matos）、財務長迪奧薩（James Diossa）、包塔克特市長葛瑞畢恩（Donald Grebien）與州參眾議員等數10位政要出席。

    駐波士頓辦事處長廖朝宏與3000名當地民眾與台僑參加活動，共同向羅州介紹台灣旅遊及美食，促進文化觀光交流。麥基頒贈賀狀，感謝辦事處與黑石谷旅遊局攜手舉辦活動。

    艾莫致詞表示，6月曾隨眾院國會台灣連線訪問團訪台，會見總統賴清德及副總統蕭美琴；他盛讚台灣民主成就及多元進步。

    廖朝宏與麥基夫婦、馬多士等人參觀活動攤位，品嚐台灣美食，麥基對首次品嚐到的台灣水煎包讚不絕口。

    由團長王希中帶領的2025國慶文化訪問團，13位特技團員首站來到羅德島州，在活動中以精湛表演技巧與現代創意演出，獲得滿場觀眾掌聲。

