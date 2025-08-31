為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立法院新會期優先法案 政院：經濟、民生、青年優先

    行政院發言人李慧芝。（資料照）

    行政院發言人李慧芝。（資料照）

    2025/08/31 21:25

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院第十一屆第四會期即將開議，有關行政院於新會期優先法案的規劃，行政院發言人李慧芝今（31）日表示，賴清德總統已指示，政府未來會調整施政順序，將重心放在「經濟優先」、「民生優先」、「弱勢優先」以及「青年優先」，行政院已提交《青年基本法草案》等送請立法院審查。

    李慧芝指出，行政院已向立法院提出的法案，都是行政院認為亟待優先處理的法案，包括依法憲法法庭判決提案修正的《原住民族工作權保障法部分條文修正草案》、《平埔原住民族群身分法草案》、《全民健康保險資料管理條例草案》以及《個人資料保護法部分條文修正草案》。

    李慧芝強調，此外，日前賴清德總統也已指示，政府未來會調整施政順序，將重心放在「經濟優先」、「民生優先」、「弱勢優先」以及「青年優先」，行政院也已提交《青年基本法草案》、《兒童托育服務法草案》、《人工智慧基本法草案》、《企業併購法第44 條之2、第52條之1、第54條修正草案》、《身心障礙者權益保障法部分條文修正草案》等送請立法院審查。

    李慧芝表示，至於其他優先法案，尚待新任行政院阮昭雄副秘書長再行檢視盤點並和立院黨團溝通。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播