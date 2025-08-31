立法院新會期優先法案 政院：經濟、民生、青年優先

行政院發言人李慧芝。（資料照）

2025/08/31 21:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院第十一屆第四會期即將開議，有關行政院於新會期優先法案的規劃，行政院發言人李慧芝今（31）日表示，賴清德總統已指示，政府未來會調整施政順序，將重心放在「經濟優先」、「民生優先」、「弱勢優先」以及「青年優先」，行政院已提交《青年基本法草案》等送請立法院審查。

李慧芝指出，行政院已向立法院提出的法案，都是行政院認為亟待優先處理的法案，包括依法憲法法庭判決提案修正的《原住民族工作權保障法部分條文修正草案》、《平埔原住民族群身分法草案》、《全民健康保險資料管理條例草案》以及《個人資料保護法部分條文修正草案》。

李慧芝強調，此外，日前賴清德總統也已指示，政府未來會調整施政順序，將重心放在「經濟優先」、「民生優先」、「弱勢優先」以及「青年優先」，行政院也已提交《青年基本法草案》、《兒童托育服務法草案》、《人工智慧基本法草案》、《企業併購法第44 條之2、第52條之1、第54條修正草案》、《身心障礙者權益保障法部分條文修正草案》等送請立法院審查。

李慧芝表示，至於其他優先法案，尚待新任行政院阮昭雄副秘書長再行檢視盤點並和立院黨團溝通。

