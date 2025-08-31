警政署探視「走讀」8受傷警 內政部：肯定第一線同仁維護社會秩序

民眾黨主席黃國昌昨率小草支持者在愛國西路、中山南路口發起「司法改革公民走讀」活動，由於集會未合法申請，和警方發生衝突。內政部今說明，警政署除立即派員探視受傷員警外，並肯定同仁堅守崗位，維護社會秩序。（記者塗建榮攝）

2025/08/31 20:38

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌昨率小草支持者在愛國西路、中山南路口發起「司法改革公民走讀」活動，由於集會未合法申請，和警方發生衝突。內政部今說明，「0830專案」勤務中，台北市警察局及保一總隊共8名同仁遭群眾強烈推擠或因身體不適受傷，甚至一度昏迷送醫，警政署除立即派員前往醫院及分局逐一探視、致上慰問金外，並肯定同仁堅守崗位，維護社會秩序。

內政部強調，相關脫序行為，已由北市警局蒐證完畢，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送台北地檢署偵辦；後續網路上流傳透過AI變造員警表情的錯假訊息，已嚴重誤導社會視聽，警政署將依法另案偵辦，追究偽造影像及散佈者之法律責任。

內政部重申，嚴正譴責蓄意設計衝突、挑戰公權力之脫序行為，肯定第一線員警堅守崗位維護秩序，並全力支持警政署依法行政，兼顧社會安全及民主價值。

（記者姚岳宏攝）

