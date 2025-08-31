民眾黨走讀闖禁區挨轟！陳智菡PO「抓痕」反控警施暴 嗆：要辦就來

陳智菡貼出自己被抓傷的照片，反控警察對她施暴。（圖翻攝自陳智菡臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨（30日）在北市愛國西路、中山南路口發起「司法改革 公民走讀」強闖禁制區，警方架拒馬阻擋，與民眾黨黨公職、小草爆發激烈推擠，黃國昌疑勒住員警脖子、黨工踩踏警察、小草爬警員頭頂玩起「波浪舞」，過程中有多名警察掛彩，種種荒謬畫面引發眾怒。不過白營立院黨團主任陳智菡今天（31日）稍早貼出自己被抓傷的照片，反控警察對她施暴，還嗆「要辦就來」！

陳智菡下午在臉書PO出自己在昨天的走讀活動上手臂、肩膀被抓傷的照片，宣稱「我們，不過是要走路而已。830原本的活動設計，是希望帶著大家在博愛特區走讀，深入了解台灣民主史。畢竟民進黨政府口口聲聲宣稱人民是頭家，總統府是『人民的總統府』，開放並歡迎大家週末進府參觀，那麼，人民在周邊走讀，應該是再合情合理不過，20250830，我們卻連想走總統府外或官邸附近的人行道，也被拒絕。」

「愛國西路上，一大早圍了一層又一層拒馬，用五、六、七、八層的優勢警力防守，人民和警察為了路權相互對峙。實在太熱了，我想穿過拒馬，走在愛國西路的林蔭下，馬上就被多達十幾個警察輪番伸手把我往後強推，當下沒有感覺，回到地面才發現手臂上、脖子上都有抓痕。隔著拒馬，我看到拒馬後、我正前方的警察，手上抓著我的項鍊，在豔陽下閃閃發光，我想叫他還給我，但群眾再也無法忍耐，人群努力想辦法向前推進，『3、2、1』（推）！『3、2、1』（用力推），陣陣推擠中，我知道那條項鍊已經不再屬於我，但我至少可以繼續爭取我的路權。」

她接著說：「為了正常的在台北的道路行走，上千人被逼到必須在豔陽下曝曬七小時、衝突、推擠，今天早上起床，淡淡痠痛。我知道有些人會酸『路就封了不給走，妳們是不會繞路嗎？』這個問題問得很好，答案是不會也不應該，手無寸鐵的我們不過是要正常行走在我們居住的城市，憑什麼要繞路？難道總統府變天安門了嗎？我們走讀設計的範圍是博愛特區，為何要強迫我們改道繞去逛南門市場或植物園？原來台灣民主象徵早已經被關進了禁制區。」

「根據《警察職權行使法》第27和28條，警察在特定情況下可以進行『封路』（即禁止進入或暫時驅離），但必須是基於防止或排除危害公共安全、公共秩序或個人生命、身體、自由、名譽或財產的現行行為或事實狀況，才能採取這些必要措施，並且以其他機關無法或不能及時制止、排除為限。難道，人民走讀危害公共安全？有何理由，非排除封鎖不可？」

最後陳智菡表示，「路本來就是給人走的，那是我們的權利，總統再大，也沒有指揮警察要人民繞路的權力。要攻擊民眾黨走讀變調，要政治追殺我們早就習慣了，但要知道，走上爬拒馬這條路，根本不是我們所選擇的。要辦就來！」

不少網友看不下去，湧入留言區砲轟「違法在先還在這裝可憐，被你們打傷的警察就不是人？人家父母看在眼裡作何感想？」、「走路？司馬昭之心路人皆知！」、「爬到警員身上翻滾……這種走讀法，讀在那？」、「不要在說獨裁，是的話早該把你們抓起來！」、「天天扯謊不累？」、「走路走到警察頭上去，你們可真會走」、「違法的人說話真大聲」、「典型的惡人先告狀」、「總統官邸本來就是禁止集會遊行，一個犯法的人在那邊叫囂」、「趕快去驗傷提告，在這裡討拍是演給誰看，有種一點啦！」

