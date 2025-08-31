台語歌王朱頭皮挑戰禁忌 在蔣公銅像下高唱戒嚴禁歌

朱頭皮在中正紀念堂演唱禁歌，重現戒嚴年代旋律。（記者陳逸寬攝）

2025/08/31 17:35

〔記者陳逸寬／台北報導〕台語歌王「朱頭皮」朱約信今（31日）出席由中正紀念堂主辦的「時代留聲」禁歌暨人權歌曲說唱會，他笑稱自己是在蔣公銅像屁股下唱禁歌，並接連演唱《今夜不回家》、《鹽埕區長》、《舞女》等多首戒嚴時期的代表歌曲。

「時代留聲」說唱會特別邀請台灣流行音樂研究者徐睿楷（Eric Scheihagen）解析歌曲遭禁的歷史脈絡，再由朱頭皮現場演繹，帶領觀眾回顧那個充滿禁歌的戒嚴年代。

請繼續往下閱讀...

朱頭皮受訪時盛讚當年庶民的智慧，他舉例《鹽埕區長》以文雅詞句隱喻情色題材，不露骨卻能傳達意境。他表示，有些禁歌雖然探討的是成人世界的道理，但仍能以含蓄方式表達，並鼓勵民眾多多參與，更深入理解戒嚴時期禁歌的歷史與文化意涵。

中正紀念堂今年共規劃20場轉型正義系列活動，期盼透過多元參與與公共討論，在反思過程中凝聚社會對人權與民主價值的共識。9月6日將舉行最後一場「禁歌暨人權歌曲說唱會」，由張嘉祥主講，並由裝咖人樂團帶來演出，為系列活動畫下句點。

朱頭皮在中正紀念堂高唱經典禁歌，帶領觀眾回顧戒嚴年代。（記者陳逸寬攝）

朱頭皮帶來《今夜不回家》、《鹽埕區長》、《舞女》等多首戒嚴時期的代表歌曲（記者陳逸寬攝）

台灣流行音樂研究者徐睿楷（Eric Scheihagen）解析戒嚴時期歌曲遭禁的歷史脈絡（記者陳逸寬攝）

朱頭皮笑稱「在蔣公屁股下唱禁歌」，現場氣氛熱烈。（記者陳逸寬攝）

「時代留聲」為中正紀念堂今年推出的轉型正義系列活動，透過多元參與與公共討論，盼能在反思過程中凝聚社會對人權與民主價值的共鳴。（記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法