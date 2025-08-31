黃國昌「走讀」對員警勒脖 北市綠議員批：蔣萬安這次連震怒都懶

民眾黨舉行非法集會，黨主席黃國昌還勒住員警脖子。（資料照）

2025/08/31 17:17

〔記者董冠怡／台北報導〕民眾黨主席黃國昌昨在北市舉辦的「司法改革公民走讀」活動中，一度用手勒住執勤員警脖子，他今卻稱是「手放在肩膀上」。對此，民進黨籍市議員簡舒培、林延鳳均在臉書發文批評，質疑市長蔣萬安這次竟連「震怒」都懶，要求「曾經宣稱看到不公不義就會變超級賽亞人」的蔣立即出聲譴責，不能任憑警察同仁被羞辱、被攻擊，否則以後民眾隨意聚眾滋事，員警如何執法？

簡舒培表示，民眾黨打著「司法改革」旗號，用「走讀」名義堂而皇之在街頭違法辦挺貪污集會，公開示範何謂無理取鬧的暴民，盡忠職守的員警卻成這齣荒謬鬧劇下的無辜受害者，曾說看到不公不義就會變成超級賽亞人的蔣萬安，竟連國民黨首長慣用的「震怒」都懶？

請繼續往下閱讀...

她指出，蔣萬安的「安安靜靜」應是想到自己前幾個月，也跟著國民黨一起衝北院，大概怕發聲譴責，反倒會被民眾黨嗆「有嘴說別人、沒嘴說自己」，任憑警察同仁被羞辱、被攻擊。蔣應立即譴責民眾黨違法集會、傷害警察，將國家法治、社會秩序做為政治表演道具的惡劣行徑，維護警察尊嚴。

林延鳳提到，民眾黨的「走讀」就是「行走的病毒」，破壞司法與法治程序、社會對立及公權力淪喪，民眾黨及其支持者做這些事情，如果沒有付出代價，請問以後民眾隨意聚眾滋事、攻擊員警都無罪嗎？員警如何執法？要求蔣萬安出來面對。

蔣萬安昨天出席堡嘉年華活動前受訪說，有致電警察局長關心受傷員警及現場民眾中暑狀況，天氣非常炎熱，要體恤辛苦警察同仁執勤辛勞，並注意自己的安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法