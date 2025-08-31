彰化縣長「藍白合」誰出線？被點名的張啟楷、洪榮章「同框」說話了

彰化縣工策會總幹事洪榮章（左），來參加民眾黨彰化縣黨部、立委張啟楷（右）彰北服務處揭牌典禮。（記者劉曉欣攝）

2025/08/31 17:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民眾黨彰化縣黨部今天（31日）舉行揭牌典禮，民眾黨立委張啟楷與國民黨籍彰化縣工策會總幹事洪榮章兩人也剛好「同框」，談到爭取縣長提名一事，洪榮章說「兄弟爬山，各自努力」；張啟楷則點出關鍵，就是看藍白整合的進度。

張啟愷曾任彰化縣工策會總幹事，當時的副縣長就是洪榮章，如今張啟楷是立委，洪榮章則轉進工策會。張啟楷表示，他當立委的督導區就是嘉義與彰化縣，他光上任立委就服務彰化100多個案子，他之前成立彰南服務處，今天則是成立彰北服務處。

請繼續往下閱讀...

張啟楷指出，未來他要爭取嘉義或是彰化的提名，最關鍵就是藍白合的進度，也就是哪一個地方比較快，一切都看整合進度而言。

洪榮章說，藍白合是既定目標，就看中央的整合情況，目前就是分進合擊，贏得勝利。

民眾黨主席黃國昌強調，將會推出最強人選，釋出最大的善意與誠意。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞說，民進黨將會推出最接地氣、深耕彰化的人選。

民眾黨前彰化縣黨部主委張雪如，則是現場對縣議員鄭俊雄與楊曜聰招手加入民眾黨，希望彰化縣能成為藍白合的模範縣。民眾黨彰化縣黨部主委由温宗諭接任，温宗諭是前彰化市長温國銘兒子、前立委陳杰的姪子，而妹妹温芝樺是縣議員、老婆黃稜茹是彰化市民代表，還有表妹凌巧芸也是彰化市民代表。

民眾黨向鄭俊雄（後右）、楊曜聰（後左）招手入黨。（記者劉曉欣攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法