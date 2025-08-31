民眾黨團「教文」優先法案曝光！劉書彬要推這3法

民眾黨立委劉書彬。（資料照）

2025/08/31 16:59

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院明天將迎來新會期，隸屬教文委員會的民眾黨立委劉書彬今向本報透露，下個會期民眾黨團在教文領域的優先法案，將聚焦在「高級中等以下學校及幼兒園午餐供餐法草案」、「人工智慧發展及管理條例草案」、「青年基本法草案」。

劉書彬指出， 在少子女化危機下，孩子是國家未來的主人翁更顯重要，特別是已經討論多時的「學校供餐法」一定要儘快立法通過。民眾黨版「營養午餐」專法內容除了將高中、幼兒園一併納入供餐對象外，也包含每500名學生應配置一名營養師、100名學生應配置一名廚師，以嚴格把關來提升供餐品質。

請繼續往下閱讀...

她補充，草案也納入「食在地，吃當季」的原則，結合食農教育，利用地方食材供應學童餐點，除了確保食品安全與營養均衡，也讓學生從小建立良好飲食習慣，提升國民健康飲食意識，進一步讓國家強大。

劉書彬表示，她將繼續優先推動已提出的「高級中等以下學校及幼兒園午餐供餐法草案」，以建立統一且完善的學校午餐制度，希望行政、立法共同合作，盡快完成立法。

針對「人工智慧發展及管理條例草案」，劉書彬說明，人工智慧發展將為我國下個戰略趨勢，而國際上針對人工智慧所可能發生之風險，如歐盟、加拿大等國均已提出專法，針對人工智慧系統提出風險分級管理的模式，避免人工智慧成為侵害人民基本權的系統，以建立「可信賴之人工智慧」為基礎促進人工智慧之發展。

劉書彬續指，本黨團積極參與委員會的審查並爭取納入重要條文包含，在尊重各項人權保障前提下優先促進AI發展、建立具體的審查與檢視機制；強調AI資料具財產價值，明列政府應寬列預算建立資料庫，保障民間使用資料的權益；以及主張應於三年內完成相關法規修訂。

至於「青年基本法草案」，劉書彬補充，民眾黨聚焦在青年的居住正義，尤其租屋歧視、資訊不對稱、弱勢租客被拒絕，這些問題民進黨從沒真正解決；同時，也在法案中規定政府應限期推動「反歧視法」立法程序，把這項重要的世代進步價值，納入國家法制進程。

劉書彬說，在青年政策方面，民眾黨團堅持回到民主政治中「年輕人為主體」的價值，主張將本法主管機關設為國發會，而不是教育部。因為青年不只是學生，更是社會的一份子；此外，也要求政府應訂定全國青年週，以彰顯青年主體及自我探索精神，促進各級政府辦理青年公共參與、青年參與國際交流合作及其呈現成果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法