黃國昌被問勒警竟嗆記者「你夠了嗎？」 還酸警察帶「任務」網炸鍋

黃國昌（左2）今天駁斥勒警脖子一事，宣稱只是手放在肩膀上。（記者劉曉欣攝）

2025/08/31 19:50

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金假帳案遭羈押，昨天（30日）屆滿一年，黨主席黃國昌發起「司法改革 公民走讀」強闖禁制區，警方架拒馬阻擋，與民眾黨黨公職、小草爆發激烈推擠，多名警察受傷，還出現黃國昌疑似勒住員警脖子的一幕。今天（31日）黃國昌被問及此事時辯稱，自己只是「把手放在員警肩膀上」，還嗆追問的記者「你夠了嗎？」，讓大批網友炸鍋。

黃國昌今出席民眾黨彰化縣黨部開幕儀式時，被記者問到昨天疑似勒住員警脖子的畫面被拍下瘋傳，黃國昌批記者問問題沒有把事實搞清楚，他從頭到尾都沒勒人家脖子，這是特定媒體在操作，影像畫面可以清楚看到，他只是把手放在員警的肩膀上，還說該名員警當時是笑笑的，「請問你什麼時候看過人家被勒脖子，還會笑的？」當記者想繼續追問時，黃國昌還嗆「這位記者朋友，今天不是你的獨問會，你夠了嗎？可以了齁？這位記者也辛苦啦，他跟昨天的警察一樣，是被上面交代任務下來的，不要太為難他了。可以了嗎？是不是可以請你後退，不要在這邊佔著大家的視線。」

請繼續往下閱讀...

政治工作者周軒隨後在社群分享這段問答畫面，大批網友看完氣炸，「黃國昌再多得罪一些記者沒關係，等著他被反撲」、「整天在那邊講別人被交代任務，以民眾黨的調性，罵別人的都是自己在做的」、「厚顏無恥至極」、「好囂張的臉！好像他是老大一樣」、「立委真的好大喔」、「如果今天不是你們民眾黨做了一個無理取鬧的遊行，那上面幹嘛要派任務給第一線的警察？」、「一坨垃圾在講話，然後還有人挺他」、「超越馬英九的髒東西正式誕生」、「自己違法發起這個遊行然後煽動人民欺負警察，現在記者要問還不給問，這種政治人物還有人挺真的有夠可悲」、「做錯事還敢這嘴臉啊」、「不管是哪個立場的媒體，這樣公開壓制媒體力量的行為就是在壓迫民眾的力量！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法