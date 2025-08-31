為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    回顧民進黨失敗歷史 陳時奮：大罷免後期待賴清德淬煉成2.0版

    大罷免大失敗後，旅美教授陳時奮幫民進黨溫故知新，期待總統賴清德淬煉成2.0版。（資料照，記者洪美秀翻攝）

    （資料照，記者洪美秀翻攝）

    2025/08/31 16:24

    〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣歷經726及823大罷免大失敗後，民進黨陷入內鬥，各界批評及逼宮聲音不斷，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今發文稱，過去民進黨不是沒有敗選過，現在的情況也不是最壞，黨內高層沒理由在自己的陣營找戰犯。他也回顧民進黨過往的失敗歷史，幫民進黨溫故知新，並以蔡英文經過淬煉後出現2.0版；賴清德經過淬煉後也會有2.0版。

    陳時奮回顧民進黨2018年地方選舉慘敗，但在2020年中央選舉重新站起來。2018年的九合一大選前，蔡英文已接任總統2年多，但也開啟多個戰場，包括年金改革、追討黨產、一例一休、同婚平權等，全都是硬戰。九合一大選遭到人民嚴懲，民進黨輸了2018年期中選舉是重大挫敗，敗選當晚，蔡英文辭去黨主席，坦然承擔所有政治責任，並留任行政院長賴清德與總統府秘書長陳菊，未更動立法院黨團幹部，稱需要改變的是她自己，承諾檢討政策與用人，重新整隊再出發。

    後來，蔡英文2.0版出現，蔡英文邀蘇貞昌組閣，並透過網路與選民對話，儘管蔡英文2018年的地方選舉遭受挫敗，連任時又遇初選挑戰，仍帶領民進黨重新站起，以破紀錄的817萬張選票在2020年總統大選獲得連任。他認為蔡英文帶領民進黨重新站起來的關鍵，包括承擔責任與改變自己。蔡英文經過淬煉後才出現2.0版，賴清德經過淬煉後也會有2.0版，籲大家多給賴清德鼓勵，因為他的成功就是台灣的成功，他的失敗也是台灣的失敗。

