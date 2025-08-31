為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍白合下一步？謝典林拋縣市長提名 要有禮讓「白營」的準備

    彰化縣議長謝典林（左立者）宣布參選國民黨主席。（取自謝典林臉書）

    2025/08/31 15:58

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕宣布參選國民黨主席的彰化縣議長謝典林，今天（31日）在臉書貼文指出，「藍白合」在2026年縣市長選舉提名的最理想的作法，就是進行對比式的全民調，由「藍白共推」縣市長候選人，但為了深化合作，要有禮讓白營參選的心理準備。如果他當選國民黨主席，將會與民眾黨主席黃國昌密切合作。對此，黃國昌回應「尊重議長高見」。

    謝典林在臉書指出，日前他以「保護盧秀燕，讓她平安下莊」為訴求，宣布參選下一屆國民黨主席以來，也有冷嘲熱諷的聲音，認為他是來亂的，但他強調他是認真的。

    謝典林指出，他2023年力挺郭台銘選總統，就是全力希望「藍白合」，由於「藍大白小」，接下來2026年縣市長選舉，為了深化合作，藍營要有禮讓白營參選的心理準備，為2028的勝選預做準備。

    他強調，如果他當選國民黨主席，將會與黃國昌合作，透過「藍白合」推動修憲，將台灣憲政制度改為「議會內閣制」加上「德國式的單一選區兩票制」，消除政治亂源，奠定台灣長治久安的憲政基礎。改革「總統選舉，贏者全拿，輸者全失；國會席次，沒有票票等值，沒有反應民意比例」的陳年積弊，幫助台灣健康發展。

    彰化縣議長謝典林宣布參選國民黨主席。（取自謝典林臉書）

