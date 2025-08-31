樂見罷團夥伴參戰2026！王興煥：一起攪動僵固的政治結構

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

2025/08/31 16:32

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免落幕，全台31罷免團體有近半數將轉往民防、協會等組織繼續營運，也有個別志工有意投入2026縣市議員選舉。對此，台灣基進黨主席王興煥今受訪時表示，台灣基進樂見這股公民運動能量能轉換成參政的形式，攪動台灣僵固的政治結構，台灣基進也樂意與罷團夥伴們並肩而行。

王興煥表示，大罷免這場公民運動的能量應持續地發揮，台灣基進樂見這股能量轉換成參政的形式，有更多關心這個社會的人投入政治，可以讓政治不再是一種排除性的，而是廣納的，大家一同投入一起攪動台灣僵固的政治結構。

「台灣基進很樂意與罷團夥伴們並肩而行！」王興煥透露，即使在726到823期間，台灣基進與罷團的接觸都是在談如何讓罷免成功，並無談及罷免之後的立委補選或是2026年縣市議員選舉等問題；如今823罷免結束也才一週，他們與罷團朋友們討論的則是後續政局的展望、強化公民社會的耕耘，以及執政黨應善用行政權與憲政機制等議題。

王興煥提及，台灣基進等本土小黨應該去疏導那些對執政黨不滿的民意，不要讓他們只剩藍白可以選擇，這也是本土在野的課題。因此，台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑參政聯盟也將於9月9日召開記者會簽署2026合作備忘錄，之後才會報告未來選舉的相關規劃。

