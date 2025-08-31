為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    政院學費減免六大禮包 卓揆：投資青年是投資國家未來

    行政院長卓榮泰提及，在學費減免、就學貸款優惠、住宿補貼、校舍改善及博士生獎學金等多項重要政策，有效減輕學生經濟負擔。（取自臉書）

    行政院長卓榮泰提及，在學費減免、就學貸款優惠、住宿補貼、校舍改善及博士生獎學金等多項重要政策，有效減輕學生經濟負擔。（取自臉書）

    2025/08/31 15:18

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕投資青年，就是投資國家的未來！行政院長卓榮泰今日發文列舉政府施政六大青年禮包，包括「學費減免」、「住宿補貼」、「校舍改善」、「獎助學金」、「穩定師資」、「海外圓夢」，其中「青年百億海外圓夢基金計畫」，目前為止提供超過1370個名額，第一梯次已有超過660人完成海外圓夢計畫。

    卓榮泰指出，9月開學月，許多青年朋友正要進入求學階段的新篇章，政府為了給同學在灌溉夢想的路上，更多支持，更多陪伴，近年已推出許多方案禮包。

    政院製作圖文說明，​禮包一「高中職學費全免」、「私立大學學雜費差額補助每人最高3.5萬元」、「經濟弱勢學生加碼補助每人1.5至2萬元」、「就學貸款在學期間免利息超過15萬名同學受惠」；禮包二「大專住宿補貼：一般學生5000元/學期；弱勢學生7000元/學期」，2024年有近45萬人次受惠，以及「宿舍改善與新建補助54棟，15棟已完工」。

    禮包三「博士生獎學金每人每月4萬元」、「公費生生活津貼提高至每月1萬元，專業成長費每學期5000元」、「教育實習獎助金提高至每月1萬元」，每年約補助5500名實習學生。

    行政院彙整，青年海外圓夢基金迄今提供超過1370名額，出國獎助學金五大信賴產業相關公費留學名額64名，特殊生名額40名，學海計畫名額160名。

    卓榮泰提及，在學費減免、就學貸款優惠、住宿補貼、校舍改善及博士生獎學金等多項重要政策，有效減輕學生經濟負擔，提升校園生活品質。有關師資培育的支持方案，調升師資公費生的待遇，並提高實習獎助金，給師資培育生更多支持，讓師資培育系統更穩定。

    卓榮泰舉例，引起青年朋友熱烈討論的「青年百億海外圓夢基金計畫」，目前為止提供超過1370個名額，第一梯次已有超過660人完成海外圓夢計畫；同時教育部陸續規劃包括五大信賴產業等許多項目的出國獎助學金，幫助青年朋友拓展國際視野，擴大台灣青年的國際能見度與競爭力。

    卓榮泰強調，投資青年，就是投資國家的未來。政府會持續做青年最堅實的後盾，支持青年在每個階段的學習與成長，從校園開始，讓學生安心就學，銜接未來，讓青年勇敢追夢。

    禮包二「大專住宿補貼：一般學生5000元/學期；弱勢學生7000元/學期」，2024年有近45萬人次受惠，以及「宿舍改善與新建補助54棟，15棟已完工」。（取自臉書）

    禮包二「大專住宿補貼：一般學生5000元/學期；弱勢學生7000元/學期」，2024年有近45萬人次受惠，以及「宿舍改善與新建補助54棟，15棟已完工」。（取自臉書）

    禮包三「博士生獎學金每人每月4萬元」、「公費生生活津貼提高至每月1萬元，專業成長費每學期5000元」、「教育實習獎助金提高至每月1萬元」，每年約補助5500名實習學生。（取自臉書）

    禮包三「博士生獎學金每人每月4萬元」、「公費生生活津貼提高至每月1萬元，專業成長費每學期5000元」、「教育實習獎助金提高至每月1萬元」，每年約補助5500名實習學生。（取自臉書）

