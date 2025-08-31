鬼月揭牌沒有禁忌？台灣民眾黨彰化縣黨部︰請示過專家

民眾黨彰化縣黨部今天在彰化市太平街揭牌。（記者劉曉欣攝）

2025/08/31 14:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣民眾黨彰化縣黨部今天（31日）在彰化市太平街舉行揭牌典禮，由於時值農曆7月，民間的開市大多都自動避開鬼月，而民眾黨卻反其道而行。民眾黨縣黨部表示，有請示過專家，確定擇定今天揭牌是可以的，才會敲定今天辦理。

有許多民眾指出，民眾黨縣黨部地點在彰化市的蛋黃區，鄰近永樂商圈的美食一級商圈，附近連停車場都是一位難求，連揭牌日期都挑在鬼月，一般人都是避之為恐不及，這真是太少見了。

民眾黨彰化縣黨部指出，縣黨部以往在彰化員林，也就是前黨部主委張雪如的服務處，如今已由前彰化市長温國銘的兒子温宗諭接任主委，黨部也就遷移到彰化市，黨部新址本來是溫家租給超商，剛好租期已到也完成搬遷，就決定把黨部設立在太平街，同步設置立委張啟楷彰北服務處。

雖然民間習慣避開農曆7月來開市或搬家，因此，彰化縣民眾黨在揭牌之前，也有特別去請教專家，擇日老師確認可以，才會敲定今天來揭牌。

民眾黨彰化縣黨部今天在彰化市太平街揭牌，主席黃國昌也到場。（記者劉曉欣攝）

