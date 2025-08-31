趙怡翔接班人劉品妡是宜蘭囡仔 祖父劉添梧7連霸議員

台北市議員趙怡翔的接班人劉品妡（右）是前宜蘭縣議員劉添梧（左）的孫女。（圖由劉添梧提供）

2025/08/31 14:18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨台北市議員趙怡翔將辭去議員職務，出任國安會副秘書長，議員遺缺由辦公室執行長劉品妡接棒參選。外形神似民眾黨北市議員「學姊」黃瀞瑩的劉品妡，是前宜蘭縣議員劉添梧的孫女，原本規劃參選宜蘭縣議員，如今要加入北市議員戰局，劉添梧表達尊重與祝福。

29歲的劉品妡是宜蘭羅東人，祖父劉添梧曾任7屆的宜蘭縣議員，祖母賴秀鑾當過羅東鎮民代表，在家人鼓勵下，原先打算返鄉競選下屆縣議員，今年農曆年間在羅東設置拜年看板，跟著劉添梧跑行程，為參選熱身，後來出任趙怡翔辦公室執行長，隨著趙轉換跑道，她的從政計畫出現轉折。

劉添梧今天（31日）受訪時說，劉品妡國小到高中都在宜蘭就讀，高中畢業後才北上求學，稱讚孫女從小就很乖巧，做事循規蹈矩，完成學業經過多年歷練，希望她回羅東選議員，服務地方鄉親，現在如果決定參選台北市議員，家人也表達尊重與祝福。

留著一頭俏麗短髮的劉品妡，擁有英國倫敦大學藝術與文化管理碩士學歷，先後出任民進黨立委羅美玲辦公室特助、趙怡翔辦公室執行長，被視為民進黨內頗具潛力的新生代。

劉品妡（左2）今年初跟著劉添梧（右2）跑行程，為參選宜蘭縣議員備戰。（圖由劉添梧提供）

劉品妡留著一頭俏麗短髮，外形神似民眾黨北市議員「學姊」黃瀞瑩。（圖取自臉書）

