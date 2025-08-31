秀出「北市路權申請SOP」打臉民眾黨 顏若芳︰犯法在先還裝傻情勒

民進黨北市議員顏若芳秀出北市道路申請SOP圖，直言犯法在先、裝傻情勒大眾的民眾黨完美示範何謂「邏輯死亡」。（圖擷取自顏若芳臉書、資料照，本報合成）

2025/08/31 15:14

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉及京華城弊案遭羈押，在昨（30日）屆滿1年，黨主席黃國昌為此發起「司法改革 公民走讀」非法遊行，並無視警方多次勸導制止，涉嫌率領群眾衝撞拒馬，造成多名員警受傷，事後還將矛頭轉向民進黨，怒轟該黨背棄廢除集遊惡法之承諾、痛批總統賴清德獨裁等。對此，民進黨北市議員顏若芳秀出北市道路申請SOP圖，直言犯法在先的民眾黨完美示範何謂「邏輯死亡」。

民眾黨30日在愛國西路、中山南路口發起「司法改革 公民走讀」活動，因集會未合法申請，被警方拒絕讓遊行隊伍前行，雙方為此多次爆發肢體衝突，黨主席黃國昌甚至使用左手勒住警員。事後黃國昌辦公室雙和區主任陳怡君在社群發文，聲稱她收到人生第1張「管束通知書」，以此怒控賴清德搞威權獨裁；民眾黨發言人張彤也怒轟賴清德動用國家機器、漠視民意、侵害人權，實在無恥至極，淪為自己過去最厭惡的模樣。

然而，陳怡君收到的管束通知書照片，被不少眼尖民眾揪出，通知書是由「台北市政府」警察局中正一分局所發，若有任何不滿應找台北市長蔣萬安抗議。另據北市警中正一分局指出，黃國昌在遊行和演講中，曾多次指稱警方在申請路權中「執法雙標」，然而「總統府」、「官邸」是遊行活動的禁制區，且黃國昌根本未曾申請，加上民眾黨申請湖口街路權被拒後，未曾申請其他路段路權，不無故意誘導民眾誤會之嫌。

顏若芳今（31日）上午再分享1張截圖，為台北市政府工務局新建工程處的「台北市使用道路集會申請」作業流程圖，並用紅框標註流程第3點「行政作業」，若收件資料內容與規定不符合，會被北市府給予申請人「駁回」結果。顏若芳以該圖指出，黃國昌和民眾黨不要臉地發聲明稱，他們集會遊行、路權申請遭「賴清德」駁回，然而身為政黨、身為立法委員，卻連北市府才是集會遊行的核駁機關都在裝傻。

顏若芳直言，黃國昌和民眾黨做出與一連串事實不符合的言行，讓她懷疑「根本就是刻意在把小草降智」，另外，在北市府新工處「使用道路集會」SOP中有載明，在申請案收件、繳款完畢後，才會進行行政作業、告知申請人核駁結果，並不是像黃國昌以為的「只要申請就會通過」，「奉勸民眾黨，不要再情勒全民、不要再把台灣人當猴子耍，規定就放在那邊，自己裝傻就算了，不要以為台灣人都跟你們一樣傻。」

