為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    苗栗創稅能力高卻財政受控管 鍾東錦盼中央加大挹注

    檢討統籌分配款，苗栗縣長鍾東錦盼行政院分配公式制度化，制度化絕對勝於人治。（苗栗縣政府提供）

    檢討統籌分配款，苗栗縣長鍾東錦盼行政院分配公式制度化，制度化絕對勝於人治。（苗栗縣政府提供）

    2025/08/31 13:39

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣是全國唯一被財政控管縣市，依據新版財政收支劃分法及中央統籌分配稅分配注意事項，苗栗縣明年度分配金額為217.35億元，比照往年來自中央補助加總之後幾乎打平；苗栗縣長鍾東錦今（31）日表示，苗栗縣創稅能力名列前茅，不應該愧對苗栗，盼行政院「分配公式制度化」，制度化絕對勝於人治，落實中央與地方協力共好，才能獲得各縣市長首長的支持。

    鍾東錦指出，行政院公布明年統籌分配款之後，幾乎各縣市長幾乎都有意見，以苗栗縣來說，在歷任縣長努力執行招商引資、開發科學園區的政策之下，創造數千億元的稅收，但分配僅有數百億元，形成上繳中央多、回給苗栗少的窘境。

    鍾東錦表示，尤其苗栗縣積極配合中央所推動的桃竹苗大矽谷計劃，目前正值農業、工商以及觀光產業全力衝刺的關鍵時刻，全台卻僅有苗栗縣財政仍遭到控管，亟需中央給予必要且真切的挹注，只能說統籌分配稅款是一股遲來的暖流，在這個基礎之上，未來也將帶領縣府團隊更加努力，持續爭取來自中央的一般性和計畫性補助款，為鄉親打造更優質的苗栗。

    鍾東錦強調，「僧多粥少」怎麼分配大家可能都會覺得不公平，但還是有相對公正的方法，那就是「分配公式制度化」，制度化絕對勝於人治，只要把各縣市統籌分配稅款、一般補助和專案補助等一併納入計算，排除可能被加入的「黨派算計」，如此一來，不管未來是藍綠白誰執政，都可以讓各縣市長不會有後顧之憂，能夠給國人一個交代，確定制度分配之後盡快實施，才是全民之福。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播