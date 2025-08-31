苗栗創稅能力高卻財政受控管 鍾東錦盼中央加大挹注

檢討統籌分配款，苗栗縣長鍾東錦盼行政院分配公式制度化，制度化絕對勝於人治。（苗栗縣政府提供）

2025/08/31 13:39

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣是全國唯一被財政控管縣市，依據新版財政收支劃分法及中央統籌分配稅分配注意事項，苗栗縣明年度分配金額為217.35億元，比照往年來自中央補助加總之後幾乎打平；苗栗縣長鍾東錦今（31）日表示，苗栗縣創稅能力名列前茅，不應該愧對苗栗，盼行政院「分配公式制度化」，制度化絕對勝於人治，落實中央與地方協力共好，才能獲得各縣市長首長的支持。

鍾東錦指出，行政院公布明年統籌分配款之後，幾乎各縣市長幾乎都有意見，以苗栗縣來說，在歷任縣長努力執行招商引資、開發科學園區的政策之下，創造數千億元的稅收，但分配僅有數百億元，形成上繳中央多、回給苗栗少的窘境。

請繼續往下閱讀...

鍾東錦表示，尤其苗栗縣積極配合中央所推動的桃竹苗大矽谷計劃，目前正值農業、工商以及觀光產業全力衝刺的關鍵時刻，全台卻僅有苗栗縣財政仍遭到控管，亟需中央給予必要且真切的挹注，只能說統籌分配稅款是一股遲來的暖流，在這個基礎之上，未來也將帶領縣府團隊更加努力，持續爭取來自中央的一般性和計畫性補助款，為鄉親打造更優質的苗栗。

鍾東錦強調，「僧多粥少」怎麼分配大家可能都會覺得不公平，但還是有相對公正的方法，那就是「分配公式制度化」，制度化絕對勝於人治，只要把各縣市統籌分配稅款、一般補助和專案補助等一併納入計算，排除可能被加入的「黨派算計」，如此一來，不管未來是藍綠白誰執政，都可以讓各縣市長不會有後顧之憂，能夠給國人一個交代，確定制度分配之後盡快實施，才是全民之福。

