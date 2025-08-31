為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民眾黨違法「走讀」變走鐘！ 律師批：走讀被當成違法集遊遮羞布

    律師林智群直言，「走讀」是戶外學習結合閱讀教育，卻被「冒牌民眾黨」拿去當成「違法集會遊行」的遮羞布。圖為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    律師林智群直言，「走讀」是戶外學習結合閱讀教育，卻被「冒牌民眾黨」拿去當成「違法集會遊行」的遮羞布。圖為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/08/31 14:12

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨昨（30日）在愛國西路、中山南路口發起「司法改革 公民走讀」活動，由於集會未合法申請，被警方以鐵馬護欄阻擋，現場民眾黨人士、小草與警方爆發激烈推擠。律師林智群30日在臉書發文直言，「走讀」是戶外學習結合閱讀教育，卻被「冒牌民眾黨」拿去當成「違法集會遊行」的遮羞布。

    林智群在臉書發文提及「走讀」概念，並強調「走讀」是戶外學習與閱讀教育，是透過戶外學習映證書本上的知識，近年來很多家長跟小朋友都參加過台灣各地人文、歷史、地理的走讀行程，但沒想到「走讀」這名詞卻被所謂「冒牌民眾黨」拿去當成違法集會遊行的遮羞布。

    林智群強調，民眾黨本來是蔣渭水創辦的黨派「白黨」就是有辦法把美好的事物搞得很臭，就像「100年前的民眾黨」和「走讀」，再把「很臭的東西講得很香」。林舉例，就像是「在市長室收一堆錢」卻說成「人家歡心甘願要送阿北的錢｣。

    林智群在另一篇文章中也提及，民眾黨黨主席黃國昌說「他申請路權時有繳保證金3萬元，為什麼警察局可以駁回」？林智群解釋，因為總統官邸附近是遊行管制區，蔣萬安管的台北市警察局依法只能駁回申請。林智群也諷刺地說：「黃國昌也可以去法院咆嘯，說我明明有繳錢（裁判費），法院憑什麼駁回我的請求？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播