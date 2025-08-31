民眾黨違法「走讀」變走鐘！ 律師批：走讀被當成違法集遊遮羞布

律師林智群直言，「走讀」是戶外學習結合閱讀教育，卻被「冒牌民眾黨」拿去當成「違法集會遊行」的遮羞布。圖為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/08/31 14:12

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨昨（30日）在愛國西路、中山南路口發起「司法改革 公民走讀」活動，由於集會未合法申請，被警方以鐵馬護欄阻擋，現場民眾黨人士、小草與警方爆發激烈推擠。律師林智群30日在臉書發文直言，「走讀」是戶外學習結合閱讀教育，卻被「冒牌民眾黨」拿去當成「違法集會遊行」的遮羞布。

林智群在臉書發文提及「走讀」概念，並強調「走讀」是戶外學習與閱讀教育，是透過戶外學習映證書本上的知識，近年來很多家長跟小朋友都參加過台灣各地人文、歷史、地理的走讀行程，但沒想到「走讀」這名詞卻被所謂「冒牌民眾黨」拿去當成違法集會遊行的遮羞布。

林智群強調，民眾黨本來是蔣渭水創辦的黨派「白黨」就是有辦法把美好的事物搞得很臭，就像「100年前的民眾黨」和「走讀」，再把「很臭的東西講得很香」。林舉例，就像是「在市長室收一堆錢」卻說成「人家歡心甘願要送阿北的錢｣。

林智群在另一篇文章中也提及，民眾黨黨主席黃國昌說「他申請路權時有繳保證金3萬元，為什麼警察局可以駁回」？林智群解釋，因為總統官邸附近是遊行管制區，蔣萬安管的台北市警察局依法只能駁回申請。林智群也諷刺地說：「黃國昌也可以去法院咆嘯，說我明明有繳錢（裁判費），法院憑什麼駁回我的請求？」

