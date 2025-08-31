為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    大罷免後新竹雙罷林志潔：不後悔協助民團籲守住台灣憲法

    大罷免後，新竹雙罷發言人林志潔稱：不後悔協助民團，籲守住台灣憲法。（資料照，記者洪美秀攝）

    2025/08/31 13:16

    〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣歷經726與823大罷免投票後，國會生態與席次並未改變，讓推動大罷免的民團感到沮喪，新竹雙罷的發言人陽明交大法律學者林志潔提到，

    做為法律學者，她完全支持、也從不後悔站出來協助民團，一起進行罷免不適任不專業、甚至傷害台灣主權的立委。

    林志潔說，在大罷免過後，想到去年立法院提出違憲的國會擴權法至今，或許民眾可能誤以為立法院是因民進黨輸不起而開啟大罷免，但其實被胡亂通過的重要法案，曾有數百位法律學者站出來反對，因為法律如果沒有訂好，不論是權責不相當，或製造台灣國防安全破口，甚至傷害產業經濟和人民福祉，都是影響重大的事。

    林志潔也請大家回想，如果曾看過第一版的國會擴權法還有憲法訴訟法草案，以及各種亂刪預算提案，其亂七八糟的程度，令人嘆為觀止。立法院作為第一線的戰場，如果沒有辦法保護行政司法，國家就會大亂，議事規則很重要，法案內容能被好好研究很重要，對於爭議法案需要討論，要讓民眾了解很重要。

    且立委不像縣市首長擁有強大的行政資源，許多立委當了1、2屆後，都會想轉戰百里侯，每屆的新人都要從頭開始學習，國會傳承誠屬不易、而區域立委要服務選區，能花在法案研究的時間更是有限。期許國會議員，要以專業立法者來自我期許，台灣的憲政才有堅實的守護者，不合時宜的法律，才有被好好檢討的機會。

