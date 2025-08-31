批黃國昌勒警太離譜！ 許智傑：應認錯道歉依法處罰

民眾黨昨舉辦「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國昌率「小草」多次欲衝撞警方圍欄拒馬，黃失控一度勒住負責安全維護警官的脖子。（圖擷取自民眾之聲YouTube）

2025/08/31 13:11

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨昨舉辦「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國昌在遊行過程中，一度用手勒住一名執勤警察的脖子。對此，黃辯稱是「手放在員警肩膀」，還嗆記者：「你夠了嗎？」民進黨立委許智傑批評，「黃國昌你才夠了！多次羞辱媒體、動手攻擊員警，趕快認錯道歉，依法處罰，不要再做社會的負面教材！」

黃國昌昨在遊行過程中，涉嫌率領群眾衝撞拒馬，並與警方發生嚴重推擠，場面一度失控，共造成8名警官及基層員警受傷。期間，黃甚至一度用手勒住負責維安的中正一分局督察組長陳育健的脖子，台北市警局經蒐證，已將黃列為此次違法集會的首謀，近日將依涉犯集會遊行法罪嫌傳喚黃到案後函送法辦。

請繼續往下閱讀...

黃國昌今前席民眾黨彰化縣黨部開幕儀式，在揭牌後接受媒體提問，針對勒警脖子一事，他說，「警察都已經出面澄清，這是謊言」，當時他是「手放在肩膀上」。

「黃國昌太離譜了！」許智傑批評，黃國昌身為民眾黨主席，帶頭囂張跋扈，竟然直接無限膨脹，做了最壞的示範，直接出手攻擊員警，真的是「太離譜了」，不僅違反「司法改革」的訴求，「難道要把民眾黨變成義和團嗎？」

對於黃國昌辯稱是「手放在員警肩膀」，還嗆記者：「你夠了嗎？」許智傑怒轟， 「黃國昌你才夠了！多次羞辱媒體、動手攻擊員警，影片那麼清楚，等等又要裝失憶硬凹嗎？趕快認錯道歉，依法處罰，不要再做社會的負面教材了！」

此外，對於昨天參與民眾黨走讀活動，有支持者的衣服上印有「五星旗」，民眾黨稱這屬於個別「小草」行為。許智傑表示，中共要併吞台灣，五星旗不該出現在台灣街頭，過去挺香港「反送中」的民眾黨，現在卻容許中共五星旗出現在活動中，民眾黨沒有及時制止，就應該向台灣人民道歉，並保證未來不再發生。

許智傑強調，中國滲透無孔不入，現在竟明目張膽地囂張跋扈，民眾黨竟然不制止，「難道是跟他們一個鼻孔出氣？」黃國昌也不該學習統促黨類似第五縱隊的暴力行為，應該彰顯台灣優先的創黨精神，反對中共併吞，更反對五星旗出現在台灣街頭。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法