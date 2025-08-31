稱民生優先卻推「李四川條款」 林俊憲批藍政治選舉考量

民進黨立委林俊憲今批評藍白陣營要在立院新會期推出的優先法案，許多充滿政治及選舉考量。（資料照）

2025/08/31 13:01

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院明天將迎來新會期，對於國民黨擬提出「李四川條款」等優先法案，民進黨立委林俊憲批評，藍白口口聲聲說民生優先，所提法案卻是高度政治，要增加各縣市的副首長名額，這絕對是政治考量。他認為，民進黨應有別於藍白兩黨，要提出民生優先法案，尤其是因應關稅衝擊、民眾貸款困擾等，民進黨必須改革。

國民黨立委已提出地制法修正草案，將原先直轄市二五○萬人口才能設第三副市長之限制刪除，修改成不限人口多寡，直轄市固定配置三位副市長；非直轄市則修改為人口達到全國總人口數二％，就能增設第二位副縣市長。由於台北市人口逐年流失，北市副市長李四川被看好將轉戰下屆新北市長，因此這項修法又被稱為李四川條款。

請繼續往下閱讀...

林俊憲表示，國民黨、民眾黨口口聲聲說民生優先，但所提優先法案通通都是政治，且是高度政治。國民黨一堆立委提出「李四川條款」，要增加各縣市副市長或副縣長名額，因為現在地方執政藍營縣市較多，就要增加副首長名額，但現行地方制度法規定得很清楚，要增加絕對就是政治考量。

林俊憲指出，國民黨要優先通過「李四川條款」，因為李四川要來選新北市長，擔心台北市因人口流失少掉一席副市長，所以要優先保護李四川，維持北市3席副市長的名額不變，該條款百分百政治，且是選舉思考。

「民眾黨更是（政治）。」林俊憲說，民眾黨現在要推公投綁大選，別忘了，公投綁大選會造成最大的混亂，這點在民眾黨前主席柯文哲昔競選連任北市長時，就是裡面一邊在投票，但投票所已經在開票，這也被認為是國民黨提名市長候選人丁守中的敗選原因，「國民黨忘記了當年自己的慘痛教訓嗎？」

林俊憲直言，這證明公投綁大選是很容易產生問題的，可惜的是現在政治優先、政治掛帥、選舉優先考量，民眾黨主席黃國昌又要提公投綁大選，國民黨又要支持，所謂民生優先，根本就是藍白兩黨在胡說八道，通通都是政治。

林俊憲再指，尤其國民黨還要恢復軍公教年金，當時最早提出年金改革的是前總統馬英九，也是國民黨執政時期，當時馬說：「年金不改革，國家一定破產。」民進黨好不容易承受壓力做了年改，國民黨又要把國家拉回破產的道路，自打嘴巴，這實在是非常的選票考量，就是標準的高度政治。

林俊憲認為，民進黨應有別於藍白兩黨，要提出民生優先法案，尤其是關於未來因應關稅衝擊、金融上造成民眾貸款困擾等，民進黨必須要改革。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法