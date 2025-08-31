外交部經貿交流預算大增5億 推多地經貿考察團、榮邦外交

外交部長林佳龍上任後，積極推動經貿外交、榮邦外交，並多次率領經貿相關考察團出訪。（資料照）

2025/08/31 12:32

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍上任後，積極推動經貿外交、榮邦外交，並多次率領經貿相關考察團出訪。外交部明年度經貿交流活動預算增逾5億元，包含著手推動拉美地區經貿考察團，大增北美、歐洲經貿交流相關預算，以及推動榮邦外交。

根據外交部115年度單位預算書，外交部明年度編列經貿交流活動項目預算高達7億2118萬5千元，較今年度預算遽增5億3091萬3千元。

經貿交流活動項目預算當中包含，2388萬元舉辦與歐洲各國雙邊經貿諮商會議、籌組經貿考察團及推動中東歐國家來台參加專業展等經費，較今年度預算增加1625萬元；3677萬元辦理各項雙邊經貿交流會議及活動、進行雙邊經貿諮商及爭取參與多邊自由貿易機制、加強對美各州州長及政要之聯繫及相關合作等經費，較今年度預算增加2855萬5千元；3319萬6千元辦理推動拉丁美洲及加勒比海夥伴機會經貿考察團經費。

其中，辦理推動拉丁美洲及加勒比海夥伴機會經貿考察團經費為本次增列項目。

榮邦外交方面，外交部明年也增列3億7460萬元預算，用於運用我國優勢產業，實踐榮邦計畫。

