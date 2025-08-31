為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    黃國昌否認「勒警察脖子」 辯稱是「手放在肩膀上」

    民眾黨主席黃國昌駁斥勒警脖子一事，強調只是手放在肩膀上。（記者劉曉欣攝）

    

    2025/08/31 12:31

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣民眾黨昨天（30日）舉辦「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國昌在遊行過程中一度用手勒住一名執勤警察的脖子。對此，黃國昌今天（31日）受訪強調這是謊言，他是「手放在（員警）肩膀上」，反問「什麼時候看到被勒住脖子還會笑」，並質疑連續發問的媒體說「今天不是你的獨問會」。

    黃國昌今天到彰化市出席民眾黨彰化縣黨部開幕儀式，在揭牌後接受媒體提問，針對有影片傳出勒警脖子一事，黃國昌說，「警察都已經出面澄清，這是謊言」，當時他是「手放在肩膀上」。

    媒體追問，昨天的走讀活動有沒有提出申請、宣傳車有沒有衝撞？黃國昌反問，「走讀活動」是要依照什麼法要申請？他聲稱「宣傳車也沒有衝撞任何人，而是在人民包圍情況下停在那」，黃國昌還說，明天將要追究警察為何粗暴想要搶宣傳車的鑰匙，要來追究相關的法律責任。

    而針對台北市警方將以違反集會遊行法，將黃國昌列為首謀，近日將傳喚黃到案後函送法辦一事，黃國昌強調，要辦就來辦，過去蔡英文也用集會遊行法辦過，他奉勸總統賴清德不要派出小咖出來，自己站到第一線，以前說要廢除集會遊行法，如今卻忘記了過去的承諾。

    相關新聞請見：

    扯！警察被黃國昌勒脖仍燦笑？ 小草坦承是AI合成

    民眾黨主席黃國昌（畫面中央持麥克風者）30日率領支持者進行「司法改革，公民走讀」遊行，闖入禁制區被警方攔阻，黃國昌衝入警方陣中，一度左臂繞在一名員警頸部，他今天受訪否認勒頸，聲稱只是手放在肩膀上。（圖擷取自YouTube「民眾之聲」直播畫面）

    

    

    

