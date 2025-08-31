扯！警察被黃國昌勒脖仍燦笑？ 小草坦承是AI合成

民眾黨主席黃國昌30日上街抗議時，左手一度勒住警察脖子，小草竟以AI合成出警察燦笑的畫面，右下角為Gemini浮水印。（圖擷自Threads）

2025/08/31

〔即時新聞／綜合報導〕有夠離譜！民眾黨前黨主席柯文哲30日被關押滿1年，由現任黨主席黃國昌率領群眾在愛國西路、中山南路口發起「司法改革 公民走讀」活動，過程中和警方爆發推擠，黃國昌的左手一度勒住中正一分局督察組長陳育健的脖子，後續有陳育健被勒脖仍露齒燦笑的畫面流傳，不過小草已承認這是用Gemini進行AI合成。

從臉書、Threads等網路平台的照片能夠看到，在這張偽造照片中黃國昌以左手勒住陳育健脖子，並以同隻手拿起麥克風講話，而陳育健則一臉笑得很開心樣子，露出了上排牙齒。

不過，本報實際觀察當天的錄影畫面後，發現黃國昌是在30日中午12時11分10秒開始以左手持麥克風並勒警，陳育健雖然有苦笑拍著黃國昌左手示意對方鬆開，但並無照片中燦笑露齒的畫面出現。

在引發爭議後，最初PO出這張警察燦笑照片的小草坦承是用Gemini合成的，照片右下角還有Gemini的浮水印，網友們看到後紛紛留言砲轟，痛斥小草根本是在造謠，連這種畫面都敢變造，恐怕民眾黨最終會毀在自己人手上。

