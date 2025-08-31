民眾黨陳怡君接獲管束通知書批賴清德獨裁 網友：通知書寫北市府耶

黃國昌辦公室雙和區主任陳怡君（身穿牛仔褲者）爬上人群，被警方廣播警告。（圖擷取自民眾之聲YT）

2025/08/31 12:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨昨（30日）發起「司法改革 公民走讀」活動，因集會未合法申請，現場民眾黨人士及小草與警方爆發激烈推擠，黃國昌辦公室雙和區主任陳怡君等人甚至爬上人群，背躺在警方頭上，警方也對此廣播警告。事後陳怡君自爆收到「管束通知書」，並批評總統賴清德獨裁。不過陳怡君貼文也被許多網友反問：「台北市政府這五個字都不認識？」、「左上方有五個字可以念一下嗎『台北市政府』。」

陳怡君30日在臉書發文自爆他收到人生第一張「執行管束通知書」，並強調他與上千人以「公民走讀」的方式展現民意價值與自由，但迎接他們的是一波接一波的警力人牆，以及層層加碼的拒馬與蛇籠。陳怡君直言：「賴清德總統並沒有選擇面對訴求，反而下令築起銅牆鐵壁，把自己困在官邸裡。那些拒馬與蛇籠，不僅隔開了群眾，也形同一座牢籠，將他自己『關押』其中。」

請繼續往下閱讀...

陳怡君表示：「我們這些只是想用雙腳走路、用眼睛看歷史的市民，只是要行使我們的用路權，竟然被視為「危害公共安全」，還被要求簽署管束通知書！這不是戒嚴時代，而是2025年的台灣！」陳怡君提到：「民進黨和賴總統天天高喊民主自由人權，結果我們走在街上，就能被拒馬隔離、被警方圍堵、甚至被用束帶捆住。這種威權手段，和當年的獨裁統治有什麼不同？」

陳怡君也在社群媒體Threads發文闡述這段過程，並貼出執行管束通知書的照片。不過許多網友留言批評：「沒有依法申請集會遊行，還上網公審警察？」、「單純的走讀活動？請問走了什麼、讀了什麼，連通知單上的的台北市警察局中正第一分局都讀不懂吧，對國家機器有不滿請找台北市長蔣萬安，跟賴清德沒關係。」、「果然草都是文盲跟法盲，什麼都賴給清德就好。」、「走讀是你們自己發明的集會遊行詞彙，不代表不用遵守集會遊行法。」、「申請沒過關賴清德什麼事？你們的走讀有包含衝撞？」、「當初我也是單純的參加個活動，還是有申請集會遊行的，結果就被馬英九政府出動水車攻擊。」

有不少網友提醒陳怡君執行管束通知書是台北市政府警察局所發：「台北市政府這五個字都不認識？」、「左上方有五個字可以念一下嗎『台北市政府』。」、「台北市長是蔣萬安啦～」、「中正一分局歸台北市管，喊台北市長蔣萬安出來負責啊！」、「看得懂字嗎？蔣萬安的台北市政府抓你的唷！」

陳怡君貼出收到「管束通知書」，並批評總統賴清德獨裁。不過陳怡君也被許多網友反問，難道看不懂「台北市政府」五個字嗎？（圖擷取自陳怡君Threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法