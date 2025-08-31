邀普廷、金正恩天安門閱兵 國安官員揭中國4大目的

俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩，將出席中國九三閱兵。（資料照，美聯社）

2025/08/31 11:26

〔記者陳昀／台北報導〕中國9月3日將在天安門舉行「反法西斯勝利80週年暨抗戰紀念」閱兵，我國國安官員分析，中國意圖藉由閱兵「舉高槍桿子說話」，並集結俄羅斯總統普廷、北韓勞動黨總書記金正恩、伊朗總統佩澤希齊揚等上演「新邪惡軸心」（CRINK）的威權同學會，藉此竄改全球二戰史觀、化解國內經濟與軍隊內部矛盾壓力，這樣的鋪排更象徵人類文明的「反主」現象，格外諷刺。

國安官員分析，中國93閱兵不外乎有4個整體目標，一、「舉高槍桿子說話」，有別於現代多數國家透過外交、經濟手段溝通，中國選擇用軍事展演爭奪區域與全球話語權；二、發出「威權政營的集合號」，中方刻意邀請普廷等威權政要到場，形塑與美國及主要民主國家抗衡的世界格局。

請繼續往下閱讀...

國安官員接著說，三、「竄寫全球歷史觀」，中國宣稱中共領導中國參加第二次世界大戰、打敗日本，因此於戰後擁有台灣主權，並藉此與聯合國第2758號決議連結，作為主張台灣主權的法律戰；中國將「8年抗戰」改成「14年抗戰」，強行凸顯中共在二戰中的角色，用以銜接對國民黨、中華民國政府的繼承效果，進一步連結到台灣主權，但中華民國一直在台灣，直接打臉中共的詮釋。

第四，緩和中國內外壓力、加溫民族主義。國安官員指出，中國經濟持續下行，IMF最新數據顯示中國債務壓力沉重，GDP債務比重高達130%，加上解放軍內部貪腐與軍方內部鬥爭頻頻，成為國際間高階將領下台或消失比例最高的國家，也出現戰力低落、貪腐無法領導的疑慮，因此中國希望透過閱兵凝聚內部的信心。

不過，國安官員也批評，這場閱兵有3大諷刺，首先，二戰強調的是反侵略、守護家園、支持和平的決心，中國卻以槍砲裝備的炫耀來取代歷史反思；第二，中國將發動侵略的俄國總統普廷及多國威權政要奉為上賓，反而讓歐盟等民主國家因此缺席。

第三，該官員說，當年的軸心國如德國、日本、義大利已成為民主國家，反而當年的同盟國俄羅斯、中國卻走向專制，成為侵略或威脅區域和平的國家，如今集結在天安門城樓上參與所謂「反法西斯勝利80週年暨抗戰紀念」，更象徵人類文明的「反主」現象，格外諷刺。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法