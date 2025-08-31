為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民進黨「逼宮」柯建銘？賴清德被問僅「冷處理」

    賴清德總統今日出席「第21屆國際東洋醫學學術大會」。（記者王藝菘攝）

    賴清德總統今日出席「第21屆國際東洋醫學學術大會」。（記者王藝菘攝）

    2025/08/31 11:18

    〔記者林志怡／台北報導〕2波大罷免日前落幕，並以失敗告終，31席面臨下架危機的國民黨立委都保住了席次，民進黨內部除展開檢討作為，甚至發動立委連署黨團改組，劍指自稱「大罷免始祖」的立委柯建銘。然而，面對媒體詢問柯建銘後續的處置，賴清德總統今日出席活動，僅是「冷處理」，並未加以回應。

    柯建銘長年擔任民進黨立法院黨團總召，是民進黨的元老級人物，今年率先喊出大罷免，並自稱「大罷免始祖」，然而，大罷免慘遭滑鐵盧後，民進黨士氣，黨主席賴清德更於28日表態，「黨團改選會更符合社會的期待」，民進黨也發動立委連署黨團改組，被外界解讀要「逼宮」立院黨團總召柯建銘。

    另據了解，罷免落幕後，賴清德總統曾數度找柯建銘懇談，盼柯退居二線、栽培年輕世代，但雙方未取得共識，才會有後續跨派系推動連署的發展。

    此外，賴清德總統於今日出席「第21屆國際東洋醫學學術大會」，會前被媒體問及未來將如何安排民進黨立委柯建銘，對於大罷免後的爭議又是否會有相應處理，賴清德僅匆匆往媒體瞥過一眼，隨即加快腳步離去，並未加以回應。

