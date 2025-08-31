北市府拆公館圓環、中國機器狗廠商代表竟是同一人 吳靜怡：這麼巧？

北市府近期爭議不斷，吳靜怡今發文指出，負責拆除公館圓環的「聖東營造」，代表人是楊博森，和負責整合機器狗檢測與AI技術的「超鉞科技」代表人是同一人，公司登記地址也都是同一處。突圍台北市長蔣萬安。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府近期爭議不斷，先是引進中國製造「機器狗」衍生資安疑慮，北市交通局日前更突襲式宣布9月13日開始拆除公館圓環，引發民眾不滿粗暴做法。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今（31日）在臉書發文指出負責拆除公館圓環的「聖東營造」，代表人是楊博森，和負責整合機器狗檢測與AI技術的「超鉞科技」代表人是同一人，公司登記地址也都是同一處。

吳靜怡諷刺地說：「一邊能拆圓環，一邊能開發中國機械狗軟體，蔣萬安市政府的廠商真是萬萬安！」吳靜怡提到，北市府交工處的公館圓環拆除工程決標8億，早在3月下旬就由「聖東營造」得標，而聖東營造的代表人叫做「楊博森」，正好跟北市府使用中國機械狗的「超鉞科技」是同一個代表人，地址也正好是「台北市松山區八德路4段760號9樓之1」。

吳靜怡直言：「術業有專攻，雖然都跟道路有關，但這麼巧合，絕對都是蔣萬安市政府相當能信任的廠商。」吳靜怡指出，不論是拆除圓環的紛爭，又或是中國機械狗的爭議，甚至是台北市警察被「假公民真政客」踩踏，這些都代表蔣萬安處理行政與團隊領導能力有很大的問題。

吳靜怡質疑：「怪不得蔣萬安需要把李四川綁緊緊，從資安認知的薄弱到交通改善的溝通，萬安真的還要好好學！柯文哲壞在圖利，但行政能力都比你強。」

