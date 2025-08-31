為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市府拆公館圓環、中國機器狗廠商代表竟是同一人 吳靜怡：這麼巧？

    北市府近期爭議不斷，吳靜怡今發文指出，負責拆除公館圓環的「聖東營造」，代表人是楊博森，和負責整合機器狗檢測與AI技術的「超鉞科技」代表人是同一人，公司登記地址也都是同一處。突圍台北市長蔣萬安。（資料照）

    北市府近期爭議不斷，吳靜怡今發文指出，負責拆除公館圓環的「聖東營造」，代表人是楊博森，和負責整合機器狗檢測與AI技術的「超鉞科技」代表人是同一人，公司登記地址也都是同一處。突圍台北市長蔣萬安。（資料照）

    2025/08/31 11:45

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府近期爭議不斷，先是引進中國製造「機器狗」衍生資安疑慮，北市交通局日前更突襲式宣布9月13日開始拆除公館圓環，引發民眾不滿粗暴做法。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今（31日）在臉書發文指出負責拆除公館圓環的「聖東營造」，代表人是楊博森，和負責整合機器狗檢測與AI技術的「超鉞科技」代表人是同一人，公司登記地址也都是同一處。

    吳靜怡諷刺地說：「一邊能拆圓環，一邊能開發中國機械狗軟體，蔣萬安市政府的廠商真是萬萬安！」吳靜怡提到，北市府交工處的公館圓環拆除工程決標8億，早在3月下旬就由「聖東營造」得標，而聖東營造的代表人叫做「楊博森」，正好跟北市府使用中國機械狗的「超鉞科技」是同一個代表人，地址也正好是「台北市松山區八德路4段760號9樓之1」。

    吳靜怡直言：「術業有專攻，雖然都跟道路有關，但這麼巧合，絕對都是蔣萬安市政府相當能信任的廠商。」吳靜怡指出，不論是拆除圓環的紛爭，又或是中國機械狗的爭議，甚至是台北市警察被「假公民真政客」踩踏，這些都代表蔣萬安處理行政與團隊領導能力有很大的問題。

    吳靜怡質疑：「怪不得蔣萬安需要把李四川綁緊緊，從資安認知的薄弱到交通改善的溝通，萬安真的還要好好學！柯文哲壞在圖利，但行政能力都比你強。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播