曹興誠曝投資《零日攻擊》原因 批藍委毀憲亂政是「木馬屠城」

前聯電董事長曹興誠指出，我們看過《零日攻擊》以後，應該可以更清楚了解，國民黨立委在立法院毀憲亂政，是「木馬屠城」的一次高峰進擊。希望《零日攻擊》引發的社會警惕，能加強台灣的國防和民防。（資料照）

2025/08/31 10:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕描述「台海戰爭爆發前夕」的話題台劇《零日攻擊》播出後，引發外界關注討論。有參與投資的前聯電董事長曹興誠今日指出，他對《零日攻擊》的題材有興趣，答應投資了2000萬。一來《零日攻擊》監製林錦昌、鄭心媚告訴他，她們會募資兩億多，可是需要自己來做原始投資人，開個頭，「這叫成人之美，是我樂意做的事」。

曹興誠發文表示，中共聲稱台灣是「中共國」的「領土」，可笑的是，十幾億的「中共國」人沒人擁有一分一吋的「領土」。所有中國土地都是共產黨的「地盤」。共產黨高官藉著貪汙地租，搜刮百姓，個個富得冒油；天文數字的贓款都存在歐美。中共如果攻打台灣，這些贓款立刻會遭到凍結或沒收，讓中共高官和他們送到美歐的家屬，立刻由天堂墜入地獄。

曹興誠認為，習近平如果真的要對台灣動武，立刻會被黨內權貴推翻。中共高官都是狡詐的流氓地痞，你可以確定，他們不是傻瓜。所以中共對台灣的武力恐嚇，只是虛張聲勢。他們真正的計劃，是在台灣內部進行「木馬屠城」。

曹興誠批評，中共多年來，用滲透、收買、詐騙、迷惑等等方式，在台灣各行各業都培養出了大量的同路人。不僅國民黨，連民進黨內部都已經被大量滲透。這些中共同路人如何在內部製造衝突、對立、恐慌？如何破壞、弱化台灣的國防、民防和心防？是《零日攻擊》探討的主題。

曹興誠進一步說，經過兩年多的不懈努力，《零日攻擊》影片終於在台灣推出上映。如果大家看完能受到震撼，產生警覺，我們這些投資人、所有編、導、演和劇組工作人員都會欣慰、感激。

曹興誠強調，當然計劃永遠趕不上變化。從去年5月延續到今年8月的「大罷免」運動，沒有列入電影情節。但我們看過《零日攻擊》以後，應該可以更清楚了解，國民黨立委在立法院毀憲亂政，是「木馬屠城」的一次高峰進擊。這次大罷免雖然沒有達到預期的成果，但卻大大激活了台灣社會對中共滲透的免疫力。他也希望《零日攻擊》引發的社會警惕，能加強台灣的國防和民防。

