為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    曹興誠曝投資《零日攻擊》原因 批藍委毀憲亂政是「木馬屠城」

    前聯電董事長曹興誠指出，我們看過《零日攻擊》以後，應該可以更清楚了解，國民黨立委在立法院毀憲亂政，是「木馬屠城」的一次高峰進擊。希望《零日攻擊》引發的社會警惕，能加強台灣的國防和民防。（資料照）

    前聯電董事長曹興誠指出，我們看過《零日攻擊》以後，應該可以更清楚了解，國民黨立委在立法院毀憲亂政，是「木馬屠城」的一次高峰進擊。希望《零日攻擊》引發的社會警惕，能加強台灣的國防和民防。（資料照）

    2025/08/31 10:45

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕描述「台海戰爭爆發前夕」的話題台劇《零日攻擊》播出後，引發外界關注討論。有參與投資的前聯電董事長曹興誠今日指出，他對《零日攻擊》的題材有興趣，答應投資了2000萬。一來《零日攻擊》監製林錦昌、鄭心媚告訴他，她們會募資兩億多，可是需要自己來做原始投資人，開個頭，「這叫成人之美，是我樂意做的事」。

    曹興誠發文表示，中共聲稱台灣是「中共國」的「領土」，可笑的是，十幾億的「中共國」人沒人擁有一分一吋的「領土」。所有中國土地都是共產黨的「地盤」。共產黨高官藉著貪汙地租，搜刮百姓，個個富得冒油；天文數字的贓款都存在歐美。中共如果攻打台灣，這些贓款立刻會遭到凍結或沒收，讓中共高官和他們送到美歐的家屬，立刻由天堂墜入地獄。

    曹興誠認為，習近平如果真的要對台灣動武，立刻會被黨內權貴推翻。中共高官都是狡詐的流氓地痞，你可以確定，他們不是傻瓜。所以中共對台灣的武力恐嚇，只是虛張聲勢。他們真正的計劃，是在台灣內部進行「木馬屠城」。

    曹興誠批評，中共多年來，用滲透、收買、詐騙、迷惑等等方式，在台灣各行各業都培養出了大量的同路人。不僅國民黨，連民進黨內部都已經被大量滲透。這些中共同路人如何在內部製造衝突、對立、恐慌？如何破壞、弱化台灣的國防、民防和心防？是《零日攻擊》探討的主題。

    曹興誠進一步說，經過兩年多的不懈努力，《零日攻擊》影片終於在台灣推出上映。如果大家看完能受到震撼，產生警覺，我們這些投資人、所有編、導、演和劇組工作人員都會欣慰、感激。

    曹興誠強調，當然計劃永遠趕不上變化。從去年5月延續到今年8月的「大罷免」運動，沒有列入電影情節。但我們看過《零日攻擊》以後，應該可以更清楚了解，國民黨立委在立法院毀憲亂政，是「木馬屠城」的一次高峰進擊。這次大罷免雖然沒有達到預期的成果，但卻大大激活了台灣社會對中共滲透的免疫力。他也希望《零日攻擊》引發的社會警惕，能加強台灣的國防和民防。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播