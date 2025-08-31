獨家》趙怡翔將辭議員上任國安會 接班新人劉品妡竟神似「學姊」

趙怡翔接班人劉品妡一頭俏麗短髮，多次被誤認為「學姊」黃瀞瑩。（取自臉書）

2025/08/31 10:25

〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨籍台北市議員趙怡翔將出任國安會副秘書長一職，據了解，趙怡翔將於明（9月1日）辭去北市議員職務，9月2日走馬上任國安會，而接棒人選則為其辦公室執行長劉品妡，盼延續地方服務。劉品妡擁有英國倫敦大學藝術與文化管理碩士高學歷，留著一頭俏麗短髮，外形竟神似民眾黨北市議員「學姊」黃瀞瑩，連民眾黨支持者都曾認錯過。

趙怡翔具外交專業，過去曾擔任民進黨國際部主任及駐美代表處政治組長，2022年投入台北市議員選舉順利當選，其在市議員任內也積極投入改善台北市交通與城市外交，已見許多成效，包括師大路、浦城街等已改造為台北市模範道路、台北市發布全國首版交通設計手冊；也成功受邀出席多場國際活動，包括多年缺乏台灣代表的「慕尼黑國際安全論壇」。

請繼續往下閱讀...

據了解，原本趙怡翔上月就打算宣布下任交棒予劉品妡，但中途碰上大罷免熱戰，希望專注衝刺罷免，近期才將安排接棒人選出場。

趙怡翔欲交棒的新人劉品妡，曾任民進黨立委羅美玲辦公室特助及民進黨外交培力營成員，擁有英國倫敦大學文化與藝術管理碩士學歷，年初開始在趙怡翔辦公室擔任執行長。近期劉也積極參與地方會勘與議會工作協調，在罷免期間更日常陪同掃市場、站路口，其角色已經在大安文山區盛傳。

據了解，趙怡翔決定交棒劉品妡其中關鍵，在於自己清楚即便市政議題重要，一切依然建立在維護台灣的民主與國家安全至上。未來將承接不同角色與任務，以協助推動台灣國際合作為最高原則，地方則由劉品妡來努力，全力拼過初選關卡，守著民進黨在大安文山區的關鍵席次。

劉品妡說，希望能夠延續趙怡翔在地方服務，既有團隊在趙辭職後也會持續運作，確保服務不中斷，未來會積極關注交通、教育及城市外交議題；此外，由於所學專業與藝術有關，也希望在藝術文化方面結合在地以及幼兒教育，讓大安、文山的小朋友們跟在地文化更有連結。

民進黨北市議員趙怡翔將出任國安會副秘書長一職，據了解9/1辭議員，9/2就走馬上任。（資料照）

趙怡翔（左）明將宣布辭議員，並支持辦公室執行長劉品妡（右）投入明年民進黨大安文山區議員初選。（取自臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法