    首頁　>　政治

    水上商圈特色便當登上國際舞台 日學者驚豔「嘉義的味道」

    水上商圈設計匯集在地店家具嘉義縣特色的便當。（水上商圈提供）

    水上商圈設計匯集在地店家具嘉義縣特色的便當。（水上商圈提供）

    2025/08/31 10:22

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕由國立嘉義大學與日本生產管理學會主辦的「2025第6回生產管理國際學術研討會」，日前在嘉義大學新民校區舉行，其中嘉義縣水上商圈文化觀光發展協會匯集在地特色料理如火雞肉飯、鵝油煎蛋、脆皮燒肉堡、鹹香肉鬆、焦糖仙草豆花及阿里山冷泡茶的特色便當，讓日本學者品嚐到嘉義縣美味，對「嘉義的味道」感到驚艷。

    嘉義大學與日本生產管理學會合辦的學術研討會，聚焦於AI、數位轉型與生產管理等專業交流，而水上商圈的特色便當意外成為焦點；水上商圈理事長林怡菁說，便當有「佳佳火雞肉飯」的火雞肉飯和梅山梅，有「偶鵝嚐嚐」的煙燻、鹽水鵝肉片、鵝油煎蛋，美味的「廣東烤鴨莊」脆皮燒肉堡，配上「二馬肉鬆」古早味鹹香肉鬆，甜點是「品安豆花」與「仙圃紅骨仙草」聯名打造的焦糖仙草豆花，「旭芳製茶」的阿里山冷泡茶更是入口清新回甘，匯聚水上最具代表性的風味，展現出商圈團結與創意。

    許多學者品嚐讚嘆，「這不只是便當，而是一場味蕾旅行！」、「吃得到嘉義人的熱情」；日本生產管理協會副會長邵忠表示，今年2月已和商圈針對研討會餐食深入討論，讓所有與會學者都很滿意；嘉義大學教授蕭至惠說，便當設計落實了「食在地、饗當季」的精神，展現永續理念。

    林怡菁說，在地特色便當能在國際會議亮相，是商圈重要的里程碑，希望透過便當，把水上的味道帶上國際舞台，讓更多人認識嘉義的美食與文化，未來將持續研發，並計畫與學術單位及在地業者合作推動便當量產與商品開發。

    日本及台灣學者享用具有嘉義縣特色的便當。（水上商圈提供）

    日本及台灣學者享用具有嘉義縣特色的便當。（水上商圈提供）

    水上商圈理事長林怡菁希望讓更多人瞭解在地特色。（水上商圈提供）

    水上商圈理事長林怡菁希望讓更多人瞭解在地特色。（水上商圈提供）

